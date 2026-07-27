Pico y placa en Cali: los días clave del 28 al 31 de julio que no debe pasar por alto

Para esta semana, del martes 28 al viernes 31 de julio, Cali tendrá su programación de pico y placa. La Secretaría de Movilidad Distrital de la capital del Valle del Cauca comentó que la actual rotación que existe estará extendida hasta el 31 de diciembre de 2026.

La duda clave del vehículo eléctrico: ¿enchufarlo a diario o solo cuando haga falta?

La restricción de movilidad para los próximos días mantendrá su habitual horario, que comienza a partir de las 06:00 a. m. y finaliza a las 07:00 p. m. de lunes a viernes, salvo fines de semana y días festivos.

Las autoridades de tránsito hacen un llamado a todos los ciudadanos de Cali a seguir las normas de tránsito establecidas en la ley, ya que aquellos que no cumplan la restricción, deberán pagar multas que alcanzan los 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV), lo que representa una sanción económica de $875.452 en 2026.

Pico y placa en Cali del 28 al 31 de julio de 2026

La Secretaría Distrital de Movilidad de Cali ha compartido cómo será el pico y placa en la ciudad de cara al segundo semestre del año 2026, con el fin de mejorar la circulación vehicular en la zona y prevenir casos irregulares derivados de infracciones de tránsito.

Teniendo en cuenta este aspecto, el pico y placa para coches particulares para la semana del 28 de julio al 31 de julio de 2026 será de la siguiente manera:

Este es el pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Martes 28 de julio: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Miércoles 29 de julio: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Jueves 30 de julio: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Viernes 31 de julio: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Sábado 1 de agosto: no habrá restricción de pico y placa.

no habrá restricción de pico y placa. Domingo 2 de agosto: no habrá restricción de pico y placa.

Esta medida de restricción es solamente aplicada para los carros particulares de Cali. No obstante, hay una forma de evitarlo y es por medio del pago de la tasa de congestión.

Para poder utilizar esta alternativa, la Secretaría de Movilidad informa que se debe llevar a cabo un trámite el día anterior hasta las 5:00 p.m.

Los valores de la tasa de congestión quedaron actualizados para 2026 de la siguiente manera: