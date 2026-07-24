¿Comer al volante puede costarle una multa? Esto es lo que muchos no saben

El Código Nacional de Tránsito está diseñado para poder promover la mejor cultura vial en el país, enseñándoles a los millones de conductores las normas que hay que seguir al conducir un vehículo.

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Dentro de lo establecido en la ley existen varias reglas que la mayoría de ciudadanos conocen, así como aquellas que pasan desapercibidas o que incluso pueden traer una serie de dudas.

El Código Nacional de Tránsito establece qué conductas pueden poner en riesgo la seguridad al volante. Foto: Getty Images

Una de ellas puede ser la de conducir un vehículo mientras se encuentra consumiendo un alimento, ya que existe esa inquietud de que si se realiza esta acción, deriva en una multa de tránsito.

Por ello, es importante conocer la definición de cada infracción que no debe ser cometida al manejar, debido a que tener mayor claridad evita momentos de preocupación.

¿Existe una multa por comer mientras se maneja un vehículo?

De acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, hasta la fecha no existe alguna multa específica que se le pueda imponer a un ciudadano si este se encuentra comiendo y manejando al mismo tiempo.

Es por ello que, si alguien es detenido por un agente de tránsito y este quiere imponer una infracción por este hecho, el conductor podrá realizar una apelación, ya que esta acción no se encuentra en la ley.

No obstante, si bien no hay una sanción directa al conducir un vehículo mientras se alimenta de una comida, no significa que esta conducta se encuentre exenta de consecuencias legales.

Las multas no dependen únicamente de la acción de comer, sino de las consecuencias que esta pueda generar durante la conducción.Las multas no dependen únicamente de la acción de comer, sino de las consecuencias que esta pueda generar durante la conducción. Foto: Getty Images

Por ejemplo, la norma de tránsito sí se refiere al comportamiento que un ciudadano debe tener, ya que, según el artículo 61, “todo conductor de un vehículo deberá abstenerse de realizar o adelantar acciones que afecten la seguridad en la conducción del vehículo automotor, mientras este se encuentre en movimiento”.

También es importante aclarar que a un conductor se le puede imponer una infracción si comienza a perder el control de su vehículo cuando está alimentándose.

Dentro de esos casos, los agentes podrán sancionarlo, ya sea por invadir un carril, llevar a cabo maniobras peligrosas o el no respetar las señalizaciones de tránsito.

Algunas de estas infracciones pueden llevar a multas tipo A, C o incluso D, conllevando así una multa desde los 4 hasta los 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Eso sí, existe una forma de recibir una multa por comer en un vehículo, pero solamente en un lugar específico.

El artículo 145 del Código Nacional de Policía y Convivencia afirma que cualquier ciudadano que utilice el sistema de transporte público TransMilenio tendrá una infracción si es visto comiendo dentro de los buses.