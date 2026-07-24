Esta es la nueva Suzuki Across Híbrida que ya se puede comprar en Colombia

La transición hacia una movilidad más eficiente sigue ganando terreno en Colombia y por ello Sanautos Multimarca decidió anuncio la llegada de la nueva Suzuki Across Híbrida.

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Uno de los principales diferenciales del vehículo es su sistema Smart Hybrid, que combina un motor a combustión con un sistema eléctrico que se recarga automáticamente durante la conducción, eliminando la necesidad de conectarlo a una fuente externa y contribuyendo a reducir el consumo de combustible y las emisiones.

A esto se suma el sistema de tracción inteligente ALLGRIP, diseñado para adaptar el comportamiento del vehículo según las condiciones del terreno mediante diferentes modos de conducción, mejorando la estabilidad y el control tanto en ciudad como en carretera.

En materia de seguridad, la nueva Across incorpora tecnologías de asistencia al conductor como frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, control crucero adaptativo, monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, asistencia de permanencia en carril y seis airbags, características que la convierten en una de las propuestas más completas dentro de su categoría.

Suzuki Across Foto: Cortesía

El modelo también ofrece un sistema multimedia de 10,1 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, sonido Infinity by Harman, cargador inalámbrico, pantalla digital de instrumentos y un interior diseñado para ofrecer una experiencia de conducción cómoda y conectada.

El lanzamiento, realizado en las vitrinas de Sanautos Multimarca de Floridablanca, y en Bogotá en las vitrinas de Bulevard Niza y Paloquemao, marca un nuevo paso en la estrategia del concesionario por acercar al mercado santandereano vehículos que integran innovación, eficiencia y seguridad, respondiendo a las nuevas necesidades de quienes buscan reducir el consumo de combustible sin renunciar al desempeño ni al confort.

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“La movilidad está evolucionando y nuestros clientes también. Hoy buscan vehículos más eficientes, con mayor tecnología y que les permitan enfrentar cualquier tipo de recorrido con confianza. La nueva Suzuki Across Híbrida responde precisamente a esa necesidad”, señaló Gonzalo Portilla director comercial de Sanautos durante la presentación del nuevo modelo.