Así fue el accidente de Einer Rubio: cámara grabó cuando se estrella contra el carro del UAE

Einer Rubio (Movistar Team) no completó el recorrido de la etapa 19 del Tour de Francia 2026 y tuvo que retirarse tras sufrir un accidente en la subida final al Alpe d’Huez.

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En la transmisión oficial no se vio el momento del choque contra el carro principal del UAE Team Emirates; sin embargo, uno de los miles de espectadores que estaban en la montaña grabó el momento exacto.

“Einer Rubio ha abandonado la carrera durante la ascensión a Alpe d’Huez. Ampliaremos la información tan pronto como sea posible”, publicó la cuenta oficial del Movistar Team.

A raíz de este abandono, Colombia se queda con solo tres representantes en competencia: Egan Bernal (Netcompany Ineos), Harold Tejada (XDS Astana) y Sergio Higuita (XDS Astana).

Cabe recordar que en la etapa 12 de esta misma edición, el velocista Fernando Gaviria (Caja Rural) se había retirado por un accidente en el embalaje final de Chalon-sur-Saône.

Este Tour de Francia 2026 ha sido cruel con la delegación colombiana. Tejada estuvo cerca de ganar etapa y quedó segundo por escasos centímetros; Egan Bernal sufrió un pinchazo en su primer ataque a la fuga y hasta Sergio Higuita ha sufrido las inclemencias de tiempo en territorio francés.

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Einer Rubio se retira en la etapa 19

Pero ningún momento fue tan dramático como el retiro de Einer Rubio, que venía haciendo una etapa espectacular en el Alpe d’Huez e incluso tuvo las piernas para aguantarle el ritmo a Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) cuando el pasó por el lado.

El corredor boyacense apuntaba a terminar entre los primeros puestos de la jornada; sin embargo, el frenazo del carro del UAE y la cantidad de personas que estaban en la montaña terminaron por sacarlo de carrera.

A la espera del parte médico del Movistar Team, el colombiano Einer Rubio tendrá tiempo para descansar y recuperarse de las lesiones. Este año ya disputó Giro y Tour, por lo que su presencia en la Vuelta a España estaba prácticamente descartada.

Einer Rubio subiendo el Alpe d'Huez antes del accidente. Foto: AP Photo/Mosa'ab Elshamy

El principal objetivo era terminar este Tour de Francia y encarar el final de la temporada con tranquilidad. Desafortunadamente, el comportamiento de los hinchas le jugó una mala pasada y terminó muy afectado a un lado de la vía.

La presente edición del Tour terminará este fin de semana con la coronación de Pogačar por tercer año consecutivo, el quinto en total. El esloveno solo necesita librar la etapa reina y llegar entero a París para el paseo de los campeones.

Los colombianos, por su parte, tendrán una oportunidad más de meterse en la fuga y pelear por el triunfo que no se consigue desde que Miguel Ángel López lo hiciera en 2020.