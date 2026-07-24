Harold Tejada brilló en Alpe d’Huez, Rubio lo pagó y Pogačar fulminó a Carapaz en el Tour de Francia 2026

Hasta el último minuto hubo batalla en la etapa 19 del Tour de Francia 2026. Einer Rubio (Movistar Team) dio la pelea, pero fue superado por favoritos como Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) y Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), que en el ascenso al Alpe d’Huez fulminaron a sus rivales.

Al ecuatoriano le llegó en los momentos más complejos de la subida el esloveno, quien pasó sin problema para ir en busca de la meta. A 2 km del final, Pogi fue aplastante y arribó con tiempo récord a la meta tras un ascenso majestuoso.

Harold Tejada, que no se vio en la pelea a lo largo del ascenso, respondió y sorprendió al meterse décimo en la fracción de este viernes. Llegó a superar hasta a su compatriota Rubio, que apretó hasta donde más no pudo, pero luego se fue echando hacia atrás por la complejidad del trazado.

La colocación final en el día para los colombianos fue: Tejada (10), Rubio (retiro), Higuita (39) y Bernal (98).

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Tour de Francia 2026: las 21 etapas y los colombianos en competencia

Egan Bernal, que venía batallando desde hace días por no quedarse fuera del grupo de favoritos, en esta oportunidad no pudo aguantar más y salió del top 20. A falta de un día, ya quedó todo sentenciado para que el próximo domingo Tadej celebre un nuevo título de la Grande Boucle.

Clasificación de la etapa 19 en el Tour de Francia 2026

1. Tadej Pogačar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 3:17:48.

2. Lenny Martínez (FRA/Bahrain-Victorious) a 0:06.

3. Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) a 0:09.

4. Sepp Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) a 1:14.

5. Tobias Halland Johannessen (NOR/Uno-X Mobility) a 2:07.

6. Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora) a 2:29.

7. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) a 2:41.

8. Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 2:45.

9. Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) a 2:45.

10. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 3:22.

Tour de Francia 2026 — Etapa 19

Remco Evenepoel, que era el segundo en la clasificación general antes de la etapa 19, cumplió con su palabra de no “correr riesgos que lo hicieran peligrar su segundo puesto”.

Dicha determinación lo hizo ver alejado al belga de cualquier disputa directa con Tadej. Es más, la diferencia positiva entre el esloveno y su rival se amplió a los 7 minutos, lo que dejó sentenciado todo a pesar de que este sábado se corra la jornada 20.

Rubio se despidió del Tour

Durante el Tour de Francia 2026, varios ciclistas latinoamericanos lograron destacarse, aunque los colombianos no cumplieron con las expectativas. Este viernes, Einer Rubio intentó ser protagonista en la etapa 19, pero no pudo sostener el ritmo y terminó pagando un alto precio.

Al finalizar la jornada, el Movistar Team confirmó la noticia a través de un comunicado: “Einer Rubio ha abandonado la carrera durante la ascensión a Alpe d’Huez. Ampliaremos la información tan pronto como sea posible”.

Con apenas una etapa por disputarse, Rubio se convirtió en el segundo colombiano que abandona la presente edición de la ronda francesa. El primero fue Fernando Gaviria, quien tuvo que retirarse tras sufrir una fractura de clavícula.

Este sábado se correrá la jornada 20, depositando en Egan Bernal y Harold Tejada las esperanzas por una victoria en Alpe d’Huez, donde nuevamente se cerrará el recorrido.