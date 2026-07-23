Un etapa 18 con final el alto presagiaba un fuerte sacudón en el Tour de Francia 2026. Richard Carapaz que había permanecido alejado de los triunfos, gestó su victoria este jueves en la llegada de primera categoría de Orcières-Merlette.

Por su parte, los colombianos tuvieron participación en la fracción con Egan Bernal. Quien hace parte del Netcompany INEOS batalló en el exigente ascenso, pero no tuvo las fuerzas suficientes para llegar a la par del grupo que terminó coronando de primeros el puerto.

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Clasificación general Tour de Francia 2026 (etapa 18)

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 64:35:13

2. Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora) a 4:32

3. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) 6:51

4. Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) a 7:11

5. Juan Ayuso (ESP/Lidl-Trek) a 9:22

6. Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 10:14

7. Lenny Martinez (FRA/Bahrain-Victorious) a 12:50

8. Thomas Pidcock (GBR/Pinarello-Q36.5) a 12:58

9. Jordan Jegat (FRA/Total Energies) a 14:04

10. Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) a 21:00

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14. Egan Bernal (Netcompany-Ineos) a 48:46

25. Einer Rubio (Movistar) a 1:38:41

38. Harold Tejada (XDS-Astana) a 1:59:31

49. Sergio Higuita (XDS-Astana) a 2:17:19

Tour de Francia 2026 — Clasificación general

Al término de la fracción el balance de Arley Bernal fue dado por él mismo a Caracol Televisión. Allí se mostró decepcionado de no lograr a la altura y aceptó: “Todos los días son muy duros”.

Sin un rostro que demostrase esperanza para lo que queda, fue claro al decir que realizan la preparación pero hay factores que lo cambian todo: “Uno ve el perfil y la velocidad es lo que lo hace duro”.

Sobre la ventaja tomada por el grupo de Carapaz que acabó por ser el ganador: “Intentamos mantenerlo y no pudimos cerrarlo. Sabíamos que no”.

Harold Tejada y Egan Bernal, colombianos en el Tour de Francia 2026 Foto: Getty Images

De cara a la culminación de las tres semanas del Tour de Francia 2026, aseveró que no dejará de insistir: “Es intentarlo todos los días. Hay que intentar ir adelante, pero no sé”.

El mejor colombiano en el día fue Sergio Higuita (posición 24) y, justamente, el peor fue Egan Bernal que termino en el puesto 47 de la etapa 18 a más de 14 minutos, mismo tiempo de Einer Rubio que quedó 46.

Ya a la hora de ver la CG, si bien Bernal no perdió posición sí cedió más tiempo. Pasó ahora a tener una diferencia negativa de casi 50 minutos a comparación del líder de la camiseta amarilla, Pogačar.

Tour de Francia 2026 — Etapa 18

Últimas chances en la alta montaña

La etapas 19 y 20, respectivamente, serán las últimas grandes pruebas de montaña, con varios puertos de alta exigencia y una llegada en alto que podría provocar los ataques finales entre los favoritos al título.

Líderes del Tour

El recorrido trazado para este viernes tendrá un final en alto de fuera de categoría. Al inicio habrá otro ascenso de primera, lo que anticipa lucha para los aspirantes de principio a fin.

Por su parte, el sábado cuando se dispute la jornada 20 habrá tres ascensos fuera de categoría, más uno adicional que será de primera. Dicha jornada dejará todo sentenciado y confirmara lo que es un título inminente de Pogačar.