Clasificación general del Tour de Francia, tras la etapa 17: Egan Bernal resiste y sube

Se corrió la etapa 17 del Tour de Francia este miércoles, 22 de julio de 2026, con 174.7 kilómetros entre Chambéry y Voiron. Aunque de arranque hubo pequeñas inclinaciones, la llegada fue para los sprinters.
El gran ganador del día fue Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), superando en una emocionante carrera final a sus perseguidores. Mauro Schmid (Team Jayco) fue segundo, mientras que el tercer lugar lo ocupó Olav Kooij (Decathlon).
🔻 A breathtaking stage and a magnificent final kilometre to crown Jasper Philipsen!— Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2026
🔻 Une étape époustouflante et un magnifique dernier kilomètre pour couronner Jasper Philipsen !#TDF2026 | @Continental_fr pic.twitter.com/zXhJq49CjP
No hubo cambios a profundidad en la clasificación general de la competencia. Tadej Pogačar (UAE Team) sigue siendo líder absoluto de la competencia, con un tiempo de 60:04:17. Segundo es Remco Evenepoel (Red Bull-Bora) a 4:32, t el top tres lo cierra Isaac Del Toro (UAE Team) a 6:51 de Pogi.
El mejor colombiano en la competencia sigue siendo Egan Bernal (Ineos), quien a pesar de haber caído puestos hace unos días, este miércoles subió una casilla. Pasó del puesto 15 al 14, y está a 39:14 del líder.
Clasificación de la etapa 17 en el Tour de Francia 2026
1. Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) con tiempo de 3:41:13
2. Mauro Schmid (Jayco-AlUla) con m.t.
3. Olav Kooij (Decathlon-CMA CGM) con m.t.
4. Lewis Askey (NSN Cycling) con m.t.
5. Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling) con m.t.
6. Clément Russo (Groupama-FDJ United) con m.t.
7. Huub Artz (Lotto-Intermarché) con m.t.
8. Mads Pedersen (Lidl-Trek) con m.t.
9. Michael Matthews (Jayco-AlUla) con m.t.
10. Aaron Gate (XDS-Astana) con m.t.
(...)
32. Einer Rubio (Movistar) a 0:45
36. Harold Tejada (XDS-Astana) a 2:57
37. Egan Bernal (Netcompany-Ineos) a 2:57
139. Sergio Higuita (XDS-Astana) a 8:46
Clasificación general del Tour de Francia, tras la etapa 17
1. Tadej Pogacar (UAE Emirates) - 60:04:17
2. Remco Evenepoel (Red Bull-Bora) a 4:32
3. Isaac del Toro (UAE Emirates) a 6:51
4. Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM) a 7:11
5. Juan Ayuso (Lidl-Trek) a 9:22
6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) a 10:14
7. Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) a 12:50
8. Thomas Pidcock (Pinarello-Q36.5) a 12:58
9. Jordan Jegat (TotalEnergies) a 14:04
10. Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling) a 24:18
(...)
14. Egan Bernal (Netcompany-Ineos) a 39:14
26. Einer Rubio (Movistar) a 1:29:09
38. Harold Tejada (XDS-Astana) a 1:59:31
49. Sergio Higuita (XDS-Astana) a 2:17:19
Camisetas de los líderes
El esloveno Tadej Pogačar sigue vistiendo la camiseta amarilla. Así van los líderes de la competencia hasta ahora:
Líderes del Tour
Este jueves, 23 de julio, se correrá la etapa 18 del Tour de Francia. Serán 185.2 kilómetros, entre Voiron y Orcières-Merlette, catalogada como una jornada de montaña.