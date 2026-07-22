Clasificación general del Tour de Francia, tras la etapa 17: Egan Bernal resiste y sube

Se corrió la etapa 17 del Tour de Francia este miércoles, 22 de julio de 2026, con 174.7 kilómetros entre Chambéry y Voiron. Aunque de arranque hubo pequeñas inclinaciones, la llegada fue para los sprinters.

Tour de Francia 2026: las 21 etapas y los colombianos en competencia

Egan Bernal dio la pelea en la etapa 17 del Tour de Francia 2026: Tejada y Rubio también se hicieron sentir

El gran ganador del día fue Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), superando en una emocionante carrera final a sus perseguidores. Mauro Schmid (Team Jayco) fue segundo, mientras que el tercer lugar lo ocupó Olav Kooij (Decathlon).

🔻 A breathtaking stage and a magnificent final kilometre to crown Jasper Philipsen!



🔻 Une étape époustouflante et un magnifique dernier kilomètre pour couronner Jasper Philipsen !#TDF2026 | @Continental_fr pic.twitter.com/zXhJq49CjP — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2026

No hubo cambios a profundidad en la clasificación general de la competencia. Tadej Pogačar (UAE Team) sigue siendo líder absoluto de la competencia, con un tiempo de 60:04:17. Segundo es Remco Evenepoel (Red Bull-Bora) a 4:32, t el top tres lo cierra Isaac Del Toro (UAE Team) a 6:51 de Pogi.

El mejor colombiano en la competencia sigue siendo Egan Bernal (Ineos), quien a pesar de haber caído puestos hace unos días, este miércoles subió una casilla. Pasó del puesto 15 al 14, y está a 39:14 del líder.

Clasificación de la etapa 17 en el Tour de Francia 2026

1. Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) con tiempo de 3:41:13

2. Mauro Schmid (Jayco-AlUla) con m.t.

3. Olav Kooij (Decathlon-CMA CGM) con m.t.

4. Lewis Askey (NSN Cycling) con m.t.

5. Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling) con m.t.

6. Clément Russo (Groupama-FDJ United) con m.t.

7. Huub Artz (Lotto-Intermarché) con m.t.

8. Mads Pedersen (Lidl-Trek) con m.t.

9. Michael Matthews (Jayco-AlUla) con m.t.

10. Aaron Gate (XDS-Astana) con m.t.

(...)

32. Einer Rubio (Movistar) a 0:45

36. Harold Tejada (XDS-Astana) a 2:57

37. Egan Bernal (Netcompany-Ineos) a 2:57

139. Sergio Higuita (XDS-Astana) a 8:46

Tour de Francia 2026 — Etapa 17

Clasificación general del Tour de Francia, tras la etapa 17

1. Tadej Pogacar (UAE Emirates) - 60:04:17

2. Remco Evenepoel (Red Bull-Bora) a 4:32

3. Isaac del Toro (UAE Emirates) a 6:51

4. Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM) a 7:11

5. Juan Ayuso (Lidl-Trek) a 9:22

6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) a 10:14

7. Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) a 12:50

8. Thomas Pidcock (Pinarello-Q36.5) a 12:58

9. Jordan Jegat (TotalEnergies) a 14:04

10. Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling) a 24:18

(...)

14. Egan Bernal (Netcompany-Ineos) a 39:14

26. Einer Rubio (Movistar) a 1:29:09

38. Harold Tejada (XDS-Astana) a 1:59:31

49. Sergio Higuita (XDS-Astana) a 2:17:19

Tour de Francia 2026 — Clasificación general

Camisetas de los líderes

El esloveno Tadej Pogačar sigue vistiendo la camiseta amarilla. Así van los líderes de la competencia hasta ahora:

Líderes del Tour

Este jueves, 23 de julio, se correrá la etapa 18 del Tour de Francia. Serán 185.2 kilómetros, entre Voiron y Orcières-Merlette, catalogada como una jornada de montaña.