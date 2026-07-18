Clasificación general del Tour de Francia 2026: así quedaron Egan Bernal y los colombianos tras la etapa 14

Una nueva y vibrante jornada se vivió con la etapa 14 de Tour de Francia. En esta oportunidad, la victoria se la llevó el esloveno Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) y reafirmó de esta forma su liderato en la clasificación general.

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No fue un buen día para los colombianos, que estuvieron poco protagonistas. El mejor clasificado de la etapa fue Egan Bernal (Netcompany Ineos), que llegó a 3′30′'.

Un poco más abajo, en el puesto 21 apareció Einer Rubio (Movistar Team) a 5′27′' del ganador.

Los cafeteros no brillaron en una jornada que fue muy exigente y desgastante, entre otras cosas, por los cuatro puertos de montaña con los que contaba.

Líderes del Tour

A mitad de la etapa, Bernal fue uno de los ciclistas que intentó la fuga, pero poco después los favoritos neutralizaron todo y equipararon el recorrido, para después irse por delante.

El gran ganador, como de costumbre, fue Tadej Pogacar, que sigue en lo más alto de la clasificación general, dejando nuevamente en claro que es el gran favorito y que es muy difícil competirle cuando está en muy buena forma física.

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Ya vencedor en Le Markstein hace tres años, el esloveno atacó a 1,6 km para la cumbre del col du Haag, a cinco kilómetros para meta, y logró su cuarta victoria en este Tour con 38 segundos de ventaja sobre su compañero Isaac Del Toro y sobre Paul Seixas.

En cuanto a la clasificación general, Egan Bernal escaló una casilla y quedó en la posición número 11 a 15′ 55′', mientras que Einer Rubio subió a la posición 34 y quedó a 1h 27′ 08′'.

Clasificación general - Tour de Francia 2026 (Etapa 13)

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 51h 18′ 28′'

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 4′ 30′'

3. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 5′ 04′'

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), a 5′ 19′'

5. Juan Ayuso (Lidl-Trek), a 5′ 22′'

6. Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe), a 5′ 44′'

7. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 5′ 50′'

8. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 7′ 35′'

9. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5), a 7′ 59′'

10. Lenny Martínez (Bahrain Victorious), a 8′ 25′'

...

11. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 15′ 55′'

25. Harold Tejada (XDS Astana), a 1h 23′ 43′'

34. Einer Rubio (Movistar Team), a 1h 27′ 08′'

47. Sergio Higuita (XDS Astana), a 1h 48′ 26′'

Tour de Francia 2026 — Clasificación general