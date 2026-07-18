Polémica por ‘Yo soy Betty, la fea’: hijas de Fernando Gaitán demandan a RCN

Las hijas del fallecido libretista Fernando Gaitán, Ana María y Luisa Gaitán, revelaron que desde marzo de 2025 adelantan una demanda contra RCN Televisión en la que reclaman los derechos patrimoniales de autor sobre varias de las obras más emblemáticas creadas por su padre, entre ellas Yo soy Betty, la fea.

Según explicaron en entrevista con Brava News, el proceso busca que la justicia determine si el canal contaba con autorización para explotar estas producciones en nuevas modalidades, como las plataformas de streaming, y que se reconozca a los herederos como titulares de los derechos patrimoniales que, según sostienen, nunca fueron cedidos de manera expresa.

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Las hermanas aseguraron que la decisión de acudir a los tribunales surgió tras descubrir, luego del fallecimiento de Fernando Gaitán en 2019, que ni ellas ni el reconocido escritor tenían claridad sobre el alcance de sus derechos como autor. Hasta el momento, RCN Televisión no ha emitido un pronunciamiento público sobre las afirmaciones realizadas por las hijas del famoso libretista.

En la mira

Fiscalía citó a audiencia de imputación de cargos al cantante vallenato 'Churo' Díaz Foto: Jesús Rueda

El cantante de vallenato Jorge Iván ‘Churo’ Díaz se encuentra en la mira de la justicia colombiana, luego de que la Fiscalía General de la Nación programara para el jueves 23 de julio una audiencia de imputación de cargos contra el artista por el delito de acto sexual con menor de 14 años, por la presunta agresión. Los hechos bajo investigación habrían ocurrido presuntamente contra una menor de edad que permanecía bajo el cuidado directo del artista.

También se conoció que la Fiscalía pedirá una medida de aseguramiento al juez de garantías. La nueva polémica se suma a otro proceso penal paralelo, conocido públicamente como Costa Azul, por estafa y enriquecimiento ilícito.

Nueva faceta

El actor británico cumplió 85 años de edad el 31 de diciembre de 2022. (Photo by David Livingston/Getty Images) Foto: Getty Images

El reconocido actor británico Anthony Hopkins, ganador de dos Premios Óscar y considerado una de las grandes leyendas del cine mundial, sorprendió al anunciar un nuevo capítulo en su trayectoria artística. A sus 88 años, el intérprete de personajes icónicos como Hannibal Lecter debutó oficialmente como compositor con el lanzamiento de su primer sencillo, una obra que marca el inicio de una faceta creativa que había permanecido en segundo plano durante décadas.

El sencillo, Bracken Road, forma parte de “una selección de obras orquestales escritas a lo largo de más de seis décadas” que se incluirá en el álbum Life is a Dream, según un comunicado de la discográfica Decca Classics. La incursión musical de Hopkins representa un nuevo hito en una carrera de más de seis décadas en la actuación y demuestra que la creatividad no tiene límites de edad.

Causa de su muerte

El representante del actor Sam Neill, Philip Granz, confirmó que el reconocido intérprete neozelandés falleció a causa de una neumonía. Con el anuncio se espera poner fin a las especulaciones que comenzaron a circular tras conocerse la noticia de su muerte. En un comunicado, Granz explicó que la familia decidió hacer pública la causa del deceso para evitar la difusión de “inexactitudes y falsedades”, especialmente después de que, en los últimos meses, Neill había informado que se encontraba en remisión del linfoma angioinmunoblástico de células T que le fue diagnosticado en 2022. El representante precisó que el cáncer no fue la causa directa de su fallecimiento.

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La familia del actor, recordado mundialmente por interpretar al doctor Alan Grant en la saga de Parque jurásico, anunció además que rendirá un homenaje íntimo con una ceremonia privada en su granja, ubicada en Nueva Zelanda, país donde Sam Neill desarrolló gran parte de su vida personal y profesional.

Apoya protestas

Dua Lipa, cantante internacional. Foto: Instagram @dualipa

La cantante británico-albanesa Dua Lipa sigue sorprendiendo, esta vez por expresar su respaldo a las protestas ciudadanas en Albania contra el proyecto turístico impulsado por Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner, en la isla de Sazan, una de las zonas naturales más protegidas del país balcánico. La artista manifestó su preocupación por las recientes modificaciones legislativas que permitieron avanzar con la iniciativa, al considerar que podrían debilitar las garantías ambientales y facilitar el desarrollo de megaproyectos en áreas de alto valor ecológico.

La iniciativa, liderada por la firma Affinity Partners, contempla una inversión multimillonaria destinada a desarrollar un exclusivo complejo de lujo en Sazan. La intervención pública de Dua Lipa ha dado mayor visibilidad internacional a la controversia, reforzando el llamado de diversos colectivos para que el desarrollo turístico avance de la mano con la conservación ambiental y la protección del patrimonio natural de Albania.

Llega a la Feria de las Flores

Carín culminó su gira ‘Colmillo de Leche Tour’ con 38 shows en EEUU., en el Crypto.com Arena (Los Ángeles), el Prudential Center (Newark), Toyota Center (Houston) y el Kaseya Center (Miami). Foto: Fotos suministradas por el equipo y la prensa de Carín León

El cantante mexicano Carín León fue confirmado como una de las grandes figuras del Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026, consolidando un cartel de talla internacional para uno de los eventos más importantes de Medellín. El espectáculo, programado para el 8 de agosto en el estadio Atanasio Girardot, reunirá además a artistas como Silvestre Dangond, Grupo Niche, Felipe Peláez, Luis Alfonso y Aria Vega, en una jornada que espera convocar a más de 50.000 asistentes entre residentes y turistas nacionales e internacionales.

La Feria de las Flores de Medellín se llevará a cabo del 31 de julio al 9 de agosto y contará con más de 500 actividades en toda la capital de Antioquia. Se estima que este año llegarán más de 300.000 turistas nacionales y extranjeros. En total, más de dos millones de personas participan en los distintos actos de este gran evento cultural.