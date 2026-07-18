Charlie Zaa habló por primera vez y se refirió a decisión de la Fiscalía sobre lujosos bienes: “Permitan que la verdad se conozca”

La Fiscalía General de la Nación inició un proceso para esclarecer el origen de varios bienes vinculados al cantante colombiano Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido como Charlie Zaa.

Cuando el cantante Charlie Zaa le dijo a SEMANA cómo hizo para adquirir un centro comercial, discotecas y un hotel, a propósito de las acciones que anunció la Fiscalía

En desarrollo de las investigaciones, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ordenó medidas cautelares sobre cuatro propiedades cuyo valor supera los 45.467 millones de pesos, al considerar que podrían estar relacionadas con recursos provenientes del desaparecido Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Entre los inmuebles cobijados por la decisión judicial figuran un centro comercial, un hotel y dos establecimientos nocturnos ubicados en Ibagué (Tolima) y Girardot (Cundinamarca). La diligencia de ocupación fue adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército.

Según la principal línea investigativa de la Fiscalía, estos activos habrían sido utilizados como parte de un presunto esquema para ocultar bienes vinculados a estructuras del paramilitarismo en esa región.

Ante la decisión de las autoridades, Charlie Zaa se pronunció a través de redes sociales, compartiendo un comunicado oficial. El cantante se refirió a lo que ocurría en el ámbito legal, precisando que aclararía detalles de las acusaciones.

“Durante más de treinta años he construido mi carrera, mi nombre y el patrimonio de mi familia con trabajo honesto, esfuerzo y dedicación. Por respeto a quienes me han acompañado durante este camino, considero necesario hacer la siguiente aclaración. El proceso relacionado con algunos bienes de mi familia continúa en trámite. No existe una sentencia en mi contra, no existe una decisión judicial que haya declarado ilícito nuestro patrimonio y no existe una decisión definitiva de extinción de dominio”, escribió.

“Las medidas conocidas por la opinión pública corresponden a una etapa inicial del proceso, en la que la defensa apenas comienza a ejercer plenamente su derecho a presentar las pruebas que demostrarán el origen completamente lícito de nuestros bienes. He comparecido siempre ante las autoridades con total transparencia y continuaré colaborando con la justicia colombiana cada vez que sea requerido. Confío plenamente en el debido proceso, en la presunción de inocencia y en que será la evidencia —y no los titulares— la que permita establecer la verdad“, aseveró.

Charlie Zaa también quiso agradecer los mensajes, las oraciones y los comentarios de apoyo y respeto que estaba recibiendo, ya que eran “fortaleza” para él en medio de este camino turbulento que lidiaba.

Dentro del comunicado indicó que esperaba que la verdad saliera a la luz, por lo que mientras trabajaría y se enfocaría en su tour, comunicando e informando los detalles del proceso.

“(...) Seguiremos informando oportunamente cualquier decisión relevante dentro del proceso. Mientras tanto, continuaré haciendo lo que he hecho durante toda mi vida: trabajar, cantar y compartir con ustedes cada presentación del Tour ‘Nacer de Nuevo’. No les pido que me crean por anticipado; solo les pido que permitan que la verdad se conozca completa antes de emitir un juicio. Estoy convencido de que, cuando todas las pruebas sean valoradas con objetividad, la verdad prevalecerá”, concluyó.