Diana Ángel respondió a persona que le tiró pulla sobre su ‘salida del país’ tras llegada del nuevo gobierno y aclaró decisión

Diana Ángel continúa siendo una de las actrices más destacadas de la televisión colombiana, trayectoria que también le ha permitido consolidar una amplia comunidad de seguidores en redes sociales. A lo largo de los años, su participación en producciones nacionales y su constante interacción con el público la han mantenido como una figura de interés dentro del mundo del entretenimiento.

Diana Ángel no se quedó callada y reaccionó a fotos de Petro luciendo “tranquilo” y “planeando el futuro”

Además de su faceta artística, la actriz suele pronunciarse sobre temas de interés nacional, especialmente relacionados con la política y la realidad social del país. Su respaldo al proyecto político de Gustavo Petro y, posteriormente, al excandidato presidencial Iván Cepeda durante las elecciones de 2026, ha provocado diversas reacciones entre los usuarios de plataformas digitales.

Precisamente después de esos comicios, Diana Ángel volvió a ubicarse en el centro de la conversación pública. La artista decidió referirse sobre un tema que seguía circulando ampliamente en redes sociales y que, según manifestó, le generaba incomodidad, por lo que utilizó sus canales digitales para dejar clara su postura frente a la situación.

La artista confirmó que había una noticia falsa en la que se aseguraba que ella se iría del país, negando por completo dicha afirmación. En aquellos días aseveró que se quedaría en Colombia, haciendo oposición al nuevo gobierno.

Sin embargo, en una publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram, la famosa recibió un nuevo comentario relacionado con esta información falsa. La actriz fue foco de una pulla, donde una persona la cuestionaba sobre su supuesta salida del país.

Diana Ángel no dudó en responder a esta interrogante con otra pregunta, enmarcando y reafirmando la decisión que tomó tras la victoria de Abelardo De La Espriella.

“Muy bonito paisaje cubano, o, ¿es que no te has ido?“, escribió aquel hombre, refiriéndose a una supuesta mudanza de la artista a un país latino regido por la izquierda.

“¿Y por qué me voy a a ir?“, respondió la celebridad de la televisión colombiana.

Con estas palabras, Ángel reafirmó que no saldrá de Colombia en los próximos cuatro años por asuntos políticos, señalando que esto seguía siendo una mentira que se creó de parte de sus detractores.