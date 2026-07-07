Diana Ángel reaccionó al nombramiento de Viviane Morales como ministra de Educación en el gobierno De La Espriella: “No va nada bien”

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, habría definido un nuevo nombre para integrar su gabinete ministerial. Según conoció SEMANA, la exfiscal general Viviane Morales será designada como ministra de Educación, anuncio que se espera sea oficializado en las próximas horas.

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Morales es abogada de la Universidad del Rosario y realizó una maestría en Derecho Público en la Universidad de París, Francia. A lo largo de su trayectoria también ha ejercido como docente en distintas instituciones de educación superior.

Su carrera en el sector público incluye varios periodos como congresista y su paso por la Fiscalía General de la Nación, entidad que dirigió desde 2011 hasta 2012, cuando presentó su renuncia luego de que el Consejo de Estado anulara su elección.

Durante la campaña presidencial, Viviane Morales tuvo una participación activa en el proyecto político de De La Espriella junto a Carlos Alonso Lucio, con quien integró el equipo de empalme tras la victoria en las urnas.

Con este nombramiento, el presidente electo continúa conformando el grupo de ministros que lo acompañará en su administración. Hasta el momento, ya había confirmado a Rodrigo Lara como ministro del Interior y a Miguel Gómez al frente del Ministerio de Hacienda.

Ante este nombramiento, Diana Ángel habló al respecto y reaccionó en su cuenta de X, manifestando que no estaba para nada de acuerdo ccon el rol que asumiría la abogada al frente de la educación del país.

La actriz mencionó que esta decisión era muy compleja de asimilar, teniendo en cuenta que se habían dado avances significativos en este ámbito a escala nacional. Allí aseguró que se vería el regreso de algunos comportamientos que afectarían a menores de edad.

“Esto es un atentado contra la libertad de culto, los derechos de la población LGBTIQ+ y la educación no conductista. Va en contra de todos los derechos y avances adquiridos en educación. Volveremos a las doctrinas y al miedo de las niñas y los niños a expresarse libremente y a desarrollarse libremente. ¡Esto no va nada bien!”, escribió en el mensaje, el cual recibió varias reacciones de seguidores y detractores.