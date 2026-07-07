Silvestre Dangond sorprendió a su mamá con millonario regalo: video generó reacciones

Silvestre Dangond es tendencia en redes sociales por un gesto que tuvo con su madre, Delis Corrales. El cantante vallenato aprovechó la celebración de su cumpleaños para sorprenderla con un vehículo, un momento que quedó registrado en video y comenzó a viralizarse en plataformas como Instagram y TikTok.

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La celebración tuvo lugar el pasado 5 de julio en Valledupar, donde familiares y amigos se reunieron para compartir con la mamá del artista. Sin embargo, la sorpresa llegó al finalizar el encuentro, cuando Delis Corrales salió del restaurante y encontró una camioneta Renault Arkana estacionada en el lugar.

En un primer momento, la mujer observó el automóvil sin saber que se trataba de un obsequio para ella. De acuerdo con las grabaciones compartidas en redes sociales, una de las personas que la acompañaba le reveló el motivo de la escena al decirle: “De parte de tu hijo Silvestre”, confirmando que el vehículo había sido un regalo preparado por el intérprete vallenato con motivo de su cumpleaños.

Tras conocer la noticia, la mujer reaccionó con emoción. En los videos se observa cómo se acerca al automóvil, lo abraza y agradece el detalle, mientras los asistentes celebran junto a ella el momento. Las imágenes comenzaron a circular pocas horas después y rápidamente acumularon miles de reproducciones.

La camioneta entregada por el cantante corresponde a un modelo que hace parte del segmento de vehículos deportivos y cuyo valor puede variar de acuerdo con la versión y el mercado. Sin embargo, su precio inicial para un modelo 2026 es de $126.490.000, según la página oficial de la marca.

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Este no es el primer regalo de este tipo que Silvestre Dangond le entrega a su madre. Hace cerca de un año, durante otra celebración de cumpleaños, el artista también la sorprendió con una camioneta, un episodio que igualmente fue compartido en redes sociales y que volvió a ser recordado por varios de sus seguidores.