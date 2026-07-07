Despampanantes fotos de la novia de James Rodríguez con las que presumió su figura en fecha especial; el futbolista reaccionó

El Mundial 2026 no solo ha puesto el foco sobre el desempeño de la Selección Colombia. Las parejas y los familiares de los jugadores también se han convertido en protagonistas en las redes sociales, donde sus publicaciones suelen generar miles de reacciones entre los aficionados.

Novia de James Rodríguez dejó en evidencia cómo es su relación con Juana Valentina, hermana del futbolista

Una de las figuras que más ha llamado la atención es Luisa Duque, pareja de James Rodríguez. La influenciadora, que reúne más de 143.000 seguidores en Instagram, acostumbra a compartir contenido relacionado con sus viajes, su estilo de vida y los momentos que vive junto al capitán de la Tricolor.

Durante los últimos meses, Duque ha acompañado al futbolista en distintas actividades relacionadas con su carrera y ha estado presente en varios compromisos de la Selección Colombia, consolidando una creciente comunidad de seguidores interesados en su día a día.

En las últimas horas, la creadora de contenido volvió a convertirse en tema de conversación tras publicar un carrusel de fotografías en el que presumió su figura durante una celebración especial realizada en Estados Unidos. Las imágenes no tardaron en acumular cientos de comentarios y elogios de sus seguidores.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Luisa Duque subió unas fotos el 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, disfrutando del festejo y el clima de verano.

“4 de julio”, escribió en el pie de foto, donde sumó más de 4.000 likes.

La modelo posó y presumió su figura con un bikini rojo, un pantalón de encaje y su cabellera lisa, mientras sonreía y gozaba con sus amigas. La mujer se robó halagos, siendo foco de comentarios en los que exaltaban lo hermosa que lucía en este viaje.

De hecho, el 10 de la Tricolor reaccionó y dejó su respectivo like en el carrete, al igual que lo hizo María del Pilar Rubio, su suegra.

De esta manera, la empresaria sigue cautivando a quienes apoyan a James Rodríguez, precisamente por la sorpresa que causó el vínculo que formalizaron hace más de un año.