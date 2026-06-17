Novia de James Rodríguez deslumbró con fotos antes del primer partido de Colombia en el Mundial 2026

La expectativa en torno a la Selección Colombia en el Mundial 2026 no solo se ha centrado en los jugadores, sino también en sus familias. En este caso, Luisa Duque, pareja de James Rodríguez, capitán del equipo, se convirtió en protagonista de las redes sociales al compartir un carrusel de fotografías con sus más de 143 mil seguidores.

Hermana de James Rodríguez habló de las elecciones 2026 e hizo duro reclamo: “No es democracia”

Desde hace varios años, Duque ha sido una figura recurrente en los eventos de la Selección, acompañando al 10 en cada paso de su carrera. La joven modelo, que se ha consolidado como un ícono en las redes sociales, demostró una vez más su gusto por la moda.

En las imágenes, se le ve luciendo un outfit representativo del país: un saco rojo con el escudo de la Selección y un sombrero vueltiao, haciendo alusión a la pasión y al orgullo de vestir los colores patrios.

Las fotografías fueron tomadas durante su llegada a México, donde se ha reunido con el equipo para acompañar a James Rodríguez en el primer partido de Colombia en el torneo. El encuentro, que se disputará frente a Uzbekistán, representa un momento crucial para la Selección, y la presencia de Luisa en estos instantes refuerza la unión familiar que acompaña al equipo.

En su publicación, la modelo acompañó las imágenes con una descripción donde expresó: “Boarding pass: rumbo al Mundial. Un outfit muy cool”, mostrando así su estilo personal.

Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar. En cuestión de horas, el carrusel se llenó de comentarios admirando no solo su estilo, sino también su papel como apoyo incondicional.

Para muchos, su presencia es un símbolo de fuerza y unidad, recordando que detrás de cada atleta, sus seres queridos los acompañan en el sueño de llegar al torneo después de ocho años.

Luisa Duque, novia de James Rodríguez. Foto: Tomada de Instagram @luisaduque11

Duque no solo deslumbró con su presencia y compañía, también reafirmó lo emocionada y orgullosa que se siente de su pareja.