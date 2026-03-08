Salomé Rodríguez derrochó felicidad por nuevo proyecto y causó furor en internet

A través de su perfil oficial de Instagram, Salomé Rodríguez, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, emocionó a sus seguidores tras revelar detalles del proyecto en el que ha venido trabajando hace algunos meses.

La adolescente le compartió a su comunidad digital que, pese a que suele mostrar una faceta más deportiva y artística en sus publicaciones, también tiene un fuerte gusto por la lectura y la escritura, lo que la llevó a crear su propia obra.

“Hola, pasaba por aquí a saludarlos y como ustedes saben, mis dos pasiones son el volley y el baile, pero muchos no saben que a mí me encanta escribir”, mencionó en un video que suma más de 95 mil reacciones.

Posteriormente, mostró la portada de su primer libro: Las aventuras de Sami en Costarena, el cual narra la historia de una niña y su perro alrededor de actividades como el ballet, el voleibol y el colegio, teniendo com principal objetivo aprender a aceptar los errores como parte del crecimiento y la evolución personal.

“Este libro tiene un poquito de mi imaginación y cómo me he sentido. Esta historia es para recordarnos que los errores no son el fin del mundo, que está bien cambiar de opinión y siempre podemos empezar de nuevo”, mencionó Salomé frente a la cámara.

Finalmente, le hizo una invitación a sus seguidores para adquirir el ejemplar con el fin de conocer sus ideas y conectar de manera más profunda con quienes la han venido acompañando en su trayectoria.

“Yo también sigo aprendiendo igual que tú. Gracias por leerme y ojalá tú también encuentres en tu corazón ese recordatorio de que eres fuerte y suficiente. Ya está disponible en todas las librerías", indicó.

Por medio de la sección de los comentarios, algunos de sus fanáticos estuvieron apoyándola en esta nueva etapa y deseándole éxito en su faceta como escritora.

“Estamos muy orgullosos de ti”; “Felicidades, Salo”; “Excelente, es un ejemplo para todos los niños”; “Divina, Salo, eres muy pro”; “Demasiado tesa”; “Muchos éxitos, Dios continúe bendiciéndote”; “Es la más hermosa y agradable” y “Mi hermosa HSalomé, te he visto crecer a través de las redes... qué bella, éxitos”, son algunas de las palabras que se leen.