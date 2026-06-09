Margarita Rosa de Francisco habló de Iván Cepeda y le pidió al centro político votar por él: “Ya no hay espacio para esa queja”

Margarita Rosa de Francisco sigue consolidándose como una de las figuras más reconocidas y comentadas del panorama cultural colombiano. A lo largo de los años, su trabajo en la televisión, la literatura y los espacios de opinión la ha mantenido vigente en la conversación pública, especialmente cuando aborda asuntos de interés nacional.

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Además de su carrera artística, la actriz ha utilizado las redes sociales como una plataforma para expresar sus puntos de vista sobre temas políticos y sociales. Sus publicaciones suelen generar un amplio debate, lo que despierta tanto muestras de apoyo como críticas de quienes no comparten sus posturas.

En el contexto de las elecciones presidenciales de 2026, la también escritora ha reiterado en diferentes oportunidades su respaldo a Iván Cepeda y a varias de las iniciativas promovidas por el Pacto Histórico. Esa posición la ha llevado a participar activamente en las discusiones que han surgido alrededor del proceso electoral.

Tras los resultados de la primera vuelta realizada el pasado 31 de mayo, Margarita Rosa volvió a pronunciarse sobre la actualidad política del país. Mediante distintos mensajes publicados en sus plataformas digitales, compartió su visión sobre el escenario electoral, defendió las ideas con las que se identifica y analizó los desafíos que enfrentan los aspirantes que continúan en la carrera por llegar a la Casa de Nariño.

Sin embargo, recientemente, la celebridad publicó un video en su cuenta de X, donde habló de Iván Cepeda y envió un mensaje al centro político para que vote por él en la jornada electoral del 21 de junio.

La escritora aseguró que el candidato de izquierda era una opción viable, pues estaba dispuesto a hablar y llegar a consensos con personas que pensaran distinto a él. Allí señaló que entendía a las personas de centro que se sentían “matratadas” por la izquierda, pero invitaba a analizar distinto el panorama.

“Iván Cepeda ha demostrado en sus entrevistas, y a lo largo de su vida, que es una persona que sabe hacer consensos, está dispuesta… por eso, en este caso, el centro no puede refugiarse en su malestar, aunque sea justificado por el maltrato que ha recibido por parte de la izquierda. En este momento creo que ya no hay ni siquiera espacio para esa queja”, mencionó.

“Con Iván se pueden reunir, está dispuesto al diálogo siempre, lo ha demostrado incluso con personas que están en una orilla política tan diferente como la de José Félix Lafaurie. Fueron capaces de sentarse y conversar”, agregó.

Por último, defendió a su candidato y afirmó que no había miedo por la oposición, pues sabía que era algo necesario.

“La prensa con él no va a sufrir, Iván y los que lo apoyamos no tememos a la oposición, porque es necesaria. Lo que no queremos es que la oposición sea violencia. Yo creo que el voto que vamos a dar el 21 ya casi que no es ideológico, es un voto de vida o muerte, así de sencillo”, agregó.