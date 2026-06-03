Sofía Petro sorprende a los empresarios y toma decisión para que voten por Iván Cepeda; Margarita Rosa no se quedó callada

Sofía Petro, hija de Gustavo Petro, ha llamado la atención de los curiosos en redes sociales con algunos contenidos que suele publicar sobre la situación del país. La joven ha plasmado su interés en informar y comentar sobre las políticas actuales, ofreciendo una perspectiva distinta.

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Sin embargo, recientemente, la integrante de la familia del actual mandatario de Colombia publicó un inesperado video que, según explicó, respondió a una decisión personal y tuvo como propósito aclarar algunos aspectos frente a los empresarios del país.

Sofía Petro intervino en el video y se dirigió a quienes están al frente de las empresas en Colombia, con el fin de desmentir algunas afirmaciones que circulaban. Sus palabras fueron puntuales y sostuvo que la izquierda no está en contra de este modelo económico.

“Amiga, empresaria… por ahí leí que no vas a votar por Iván Cepeda porque eres empresaria, pero tal vez eso sea porque te dijeron que las personas de izquierda están en contra de las empresas”, dijo en la publicación.

No obstante, entregó datos de lo que pasó en el gobierno de su padre, basándose en lo que también han hablado figuras como Mafe Carrascal, quien hace poco tocó los mismos temas para responderle a Paola Turbay.

“Te voy a contar que Colombia cerró 2025 con el mayor número de empresas registradas: 1.8 millones y subiendo todos los años. Según The Economist, en 2025 Colombia tuvo el mejor rendimiento económico de todo el continente”, explicó.

“Del 2022 para acá, el desempleo bajó del 12 % al 8 %. Este gobierno, así izquierdoso y todo, propuso para las micro y medianas empresas unos impuestos progresivos, es decir, que tu pequeña empresa, que es muy difícil de sacar adelante, no tuviera que pagar los mismos impuestos que una gran empresa que tiene más facilidad”, agregó.

Tras referirse a los trabajadores y al salario que recibían ahora, dejó unas palabras con las que buscaba derrumbar los imaginarios que existían acerca del comunismo, intentando evitar que se alimentara el temor social.

“Mi reina, que nadie te asuste con el fantasma del comunismo… eso es puro cuento, y tú eres muy inteligente para eso”, concluyó.

Margarita Rosa de Francisco reaccionó a mensaje de la hija de Petro

Luego de que un usuario compartiera la publicación y destacara la forma en que Sofía Petro se dirigió a los empresarios, Margarita Rosa de Francisco reaccionó con un breve comentario en el que expresó su opinión.

De acuerdo con lo publicado, la escritora dejó un mensaje corto en el que pidió más contenidos de la hija del presidente.

“Más de esta dulzura”, escribió.