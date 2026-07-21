José Gaviria no se quedó callado ante tema que involucra a Daniel Briceño en la Cámara de Representantes: “Ha debido ser”

La Cámara de Representantes definió este lunes su nueva mesa directiva para el primer periodo legislativo del cuatrienio 2026-2030. Con un amplio respaldo de la corporación, el representante Nicolás Barguil, del Partido Conservador, fue elegido como presidente al obtener 180 votos de los 181 congresistas habilitados para participar en la elección.

José Gaviria no se contuvo y reaccionó al nombramiento de Paola Holguín dentro del gabinete de Abelardo De La Espriella

Su llegada a la presidencia responde a los acuerdos políticos alcanzados previamente entre las diferentes colectividades, que establecieron un sistema de rotación para ocupar ese cargo durante los cuatro años del periodo constitucional. Así, el Partido Conservador asumirá la dirección de la Cámara en el primer año, seguido por el Partido Liberal, el Centro Democrático y Cambio Radical.

La corporación también eligió a los demás integrantes de la mesa directiva. El representante Simón Molina Gómez, del Partido Creemos, fue designado primer vicepresidente, mientras que Erick Velasco, del Pacto Histórico, ocupará la segunda vicepresidencia durante esta legislatura.

Ante estas decisiones, algunas figuras reaccionaron y se refirieron a Daniel Briceño, del Centro Democrático, quien fue el más votado en las elecciones 2026 para el Congreso.

José Gaviria, a través de redes sociales, aprovechó la oportunidad para dar su opinión sobre la decisión que se tomó en este espacio político. El exjurado de Factor X afirmó que tiene una perspectiva diferente, ya que considera que el cargo de presidente debió otorgársele al ahora congresista.

En su cuenta personal de X, el famoso productor puntualizó que veía a Briceño como la persona correcta para dicha posición, sin demeritar las facultades de Barguil.

“El presidente de la Cámara ha debido ser Daniel Briceño”, escribió en el post, donde más de mil personas reaccionaron.

Por el momento no ha habido reacción del político, quien suele estar activo en redes sociales.