Lina Tejeiro volvió a convertirse en tema de conversación en las redes sociales luego de responder varias preguntas de sus seguidores sobre una de las etapas más importantes de su vida.

Lina Tejeiro publicó tierna foto con la esposa de Luis Díaz y presumió su embarazo

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, la actriz habló con sinceridad sobre su proceso de maternidad. Aclaró algunas dudas y compartió detalles de las decisiones que ha tomado antes de la llegada de su bebé, Gael.

“Hoy amanecí con ganas de que echemos chisme y charlemos un buen rato, nos contemos cosas o yo se las cuente a ustedes. Les voy a dejar por aquí la cajita de preguntas para que conversemos cosas que quieran saber y que yo quiera responder”, expresó.

Lina Tejeiro reveló el sexo y nombre de su primer hijo. Foto: @Linatejeiro

Una de las inquietudes que más llamó la atención fue si será madre soltera, ya que a lo largo de las semanas que han pasado tras el anuncio no se había referido al padre del bebé.

Frente a su comunidad, Lina confirmó cómo asumirá esta nueva etapa y aprovechó para destacar el respaldo que ha encontrado en su familia.

“Sí, voy a ser mamá soltera, pero afortunadamente, estoy rodeada de gente que me cuida y me quiere mucho”.

Lina Tejeiro destapó la importante medida que tomó tras confirmar su embarazo: “Me han cambiado”

La actriz también explicó que cuenta con una sólida red de apoyo, conformada por sus seres más cercanos, quienes la han acompañado durante este proceso y se han mostrado felices por la llegada del nuevo integrante de la familia.

“Mi mamá está que no cabe de la dicha, está superpresente; mis hermanos también están, mis tíos, mis primas, mis papás. Hay amor y compañía de sobra”, aseveró.

La actriz Lina Tejeiro se confesó en redes sociales tras confirmar su embarazo. Foto: Instagram @linatejeiro

¿Lina Tejeiro mostrará a su hijo en redes sociales?

Otro tema que despertó interés entre sus seguidores fue conocer si tiene pensado mostrar públicamente a su hijo una vez nazca. Sobre este asunto, Lina confesó que todavía no ha tomado una decisión definitiva y que continúa evaluando qué es lo mejor para proteger la privacidad del menor.

“Es una pregunta que todavía me hago y que no tengo respuesta. A veces digo que sí lo voy a mostrar, otras digo que no, que no sé si quiero exponerlo tan chiquito a un montón de críticas de gente que tiene mier#@ en su corazón”, indicó.

Lina Tejeiro, famosa actriz colombiana, no ha decidido si mostrará públicamente imágenes de su primer hijo. Foto: Instagram @linatejeiro

La actriz añadió que, si bien reconoce el cariño que recibe de la mayoría de sus seguidores, es consciente de los riesgos que implica la exposición en redes sociales.

“Todavía no sé. Yo sé que es más el cariño que va a recibir de parte de todos ustedes, pero también sé que hay gente muy malintencionada, entonces no sé. De hecho, he dejado de mostrar a mi familia porque eso es exponerlos y casi siempre lo usan para mal”, finalizó.