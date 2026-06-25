Lina Tejeiro publicó tierna foto con la esposa de Luis Díaz y presumió su embarazo

La participación de Colombia en el Mundial 2026 no solo ha generado expectativa por el desempeño de la Selección, sino también por la presencia de diferentes figuras públicas que han viajado para acompañar al equipo desde las tribunas. Entre ellas estuvo la actriz Lina Tejeiro, quien compartió parte de su experiencia a través de redes sociales.

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La actriz colombiana, conocida por su participación en producciones como Padres e hijos, Nuevo rico, nuevo pobre y La ley del corazón, publicó varias imágenes y videos desde Guadalajara, ciudad en la que asistió a uno de los partidos del combinado nacional.

En sus publicaciones mostró algunos momentos junto al grupo con el que viajó, además del ambiente que se vivió dentro del estadio durante el encuentro de Colombia.

Sin embargo, una de las imágenes que más comentarios generó entre sus seguidores apareció después del partido. A través de una historia en Instagram, Lina compartió una fotografía junto a Geraldine Ponce, creadora de contenido digital y esposa del futbolista colombiano Luis Díaz.

En la imagen, ambas aparecen usando la camiseta de la Selección Colombia y posando juntas en medio del evento deportivo.

Junto a la fotografía, Lina escribió: “Qué felicidad conocernos, Geraldine Ponce”.

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Uno de los detalles que más llamó la atención fue que en la imagen también quedó visible el embarazo de la actriz. Actualmente, Lina Tejeiro está esperando a su primer hijo, quien llevará por nombre Gael, noticia que había dado a conocer previamente y que desde entonces ha compartido de manera puntual con sus seguidores.

Además, en la fotografía se observa a Geraldine acercándose y tocando la pancita de embarazo de Lina, un gesto que fue destacado por varios usuarios en redes sociales.

Geraldine Ponce y Lina Tejeiro. Foto: Instagram @linatejeiro - @gera25ponce

La publicación no tardó en recibir una respuesta por parte de la esposa de Luis Díaz. Geraldine reposteó la historia en su propia cuenta y acompañó la imagen con el mensaje: “Qué bonito coincidir”.

En este caso, la imagen compartida por Lina Tejeiro llamó la atención por el encuentro con Geraldine Ponce y por dejar ver una nueva aparición pública de la actriz durante su embarazo, una etapa personal que ha venido mostrando de forma ocasional a través de sus redes sociales.