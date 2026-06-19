Esposa de Luis Díaz publicó video llorando desconsolada: hizo petición al jugador en pleno Mundial 2026

En medio de la emoción que ha despertado el Mundial 2026, miles de personas que han logrado asistir a los partidos han utilizado sus redes sociales para compartir la experiencia de acompañar a sus selecciones y vivir de cerca uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Esposa de Luis Díaz reveló quién cuidará a su hijo recién nacido durante el Mundial 2026

Entre ellas estuvo Geraldine Ponce, esposa del futbolista colombiano Luis Díaz, quien mostró desde otra perspectiva cómo se vivió el debut de la Selección Colombia.

A través de su cuenta de TikTok, Geraldine documentó varios momentos del día, desde los preparativos previos al encuentro hasta las emociones que experimentó en medio del partido frente a Uzbekistán, disputado en el estadio Azteca.

La esposa de 7 de la Selección Colombia publicó emotivo video. Foto: 1: Instagram @gera25ponce / Foto 2: Getty Images

En un primer momento, la creadora de contenido mostró uno de los contratiempos que tuvo antes de dirigirse al escenario deportivo, pues debió arreglarse en un lugar que, según contó, no era el ideal para prepararse antes del compromiso.

“Tenemos un contratiempo, mi hermana. Lo ideal es maquillarse en una casa o en un hotel y estoy en un restaurante, pero ya nos metimos en esto, entonces lo sacamos adelante”, dijo en medio de la emoción y los nervios.

Esposa de Luis Díaz se hizo radical cambio de look antes del Mundial 2026 y el jugador reaccionó

Más adelante, la mujer reveló cómo fue el encuentro con los familiares del extremo izquierdo y compartió imágenes junto a los padres y la hermana del jugador. También registró el trayecto en el bus oficial, la llegada al recinto y el ingreso a las graderías junto a miles de aficionados.

Uno de los momentos que más llamó la atención del video fue cuando comenzó a sonar el himno nacional de Colombia. En las imágenes quedó registrado el ambiente dentro del estadio, una escena que conmovió a miles de personas en redes sociales, especialmente por el regreso de la Tricolor a una Copa del Mundo.

@geraponce6 Llorar no es lo mío. Pero algunas noches son demasiado grandes para guardarlas en el corazón. Un niño de Barrancas soñó con jugar un Mundial. Anoche lo vi hacerlo realidad. Su primer Mundial. Su primer partido. Su primer gol. Y nosotros viviendo cada segundo. 🇨🇴✨ Dios es bueno. 🙏 ♬ original sound - Kiss 🥶

La emoción terminó desbordando a Geraldine Ponce, quien apareció llorando mientras observaba a los jugadores en el campo.

Mientras avanzaba el partido, la creadora de contenido siguió grabando algunos momentos desde la tribuna y mostró la emoción y expectativa que tenían los familiares de Luis Díaz, quienes esperaban que el jugador lograra anotar durante el encuentro.

Esposa de Luis Díaz llegó a El Campín para despedir a la Selección Colombia y su ropa causó revuelo

La petición de Geraldine Ponce a su esposo en pleno partido

Luego del gol de Daniel Muñoz, Geraldine aprovechó el momento para enviarle un mensaje directo a su esposo desde las graderías.

“Esto lo remota Colombia con gol de mi esposo (...) Amor de mi vida, un golsito, porfa, ¿si?”, mencionó.

Pocos minutos después llegó uno de los momentos más celebrados del compromiso: Luis Díaz anotó el segundo gol del encuentro y desató la euforia tanto en el estadio como entre quienes seguían el partido a través de las distintas señales.

Finalmente, Colombia selló la victoria 3-1 con una anotación de Jáminton Campaz en los últimos instantes del compromiso. En la parte final del video, Geraldine también mostró cómo fue el reencuentro con el futbolista tras el pitazo final y la emoción que significó para él vivir su primera experiencia mundialista con el respaldo de su familia desde las tribunas.