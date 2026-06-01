Esposa de Luis Díaz llegó a El Campín para despedir a la Selección Colombia y su ropa causó revuelo

En la tarde del 1 de junio, miles de colombianos se reunieron en el estadio El Campín de Bogotá para despedir a los 26 jugadores convocados por la Selección Colombia antes de afrontar los compromisos previos al Mundial de 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Luis Díaz y su esposa celebraron 10 años de relación; el futbolista tuvo tierna reacción

El partido amistoso frente a Costa Rica, reunió a fanáticos de todas las edades que aprovecharon la oportunidad para acompañar al equipo nacional antes de su viaje al campeonato.

Entre las figuras que llamaron la atención durante la jornada estuvo Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz, quien asistió al escenario deportivo para apoyar al futbolista y al resto de los integrantes de la Selección. Sin embargo, más allá de su presencia en el evento, lo que terminó generando conversación en redes sociales fue el atuendo que eligió para la ocasión.

La esposa del jugador lo acompañó a la despedida de la Selección Colombia en el estadio El Campín. Foto: Instagram @gera25ponce

A través de sus plataformas digitales, Geraldine compartió varias fotografías y videos de su paso por El Campín y el ambiente que se del estadio durante la despedida de la Tricolor y la publicación rápidamente se llenó de interacciones de los seguidores del jugador del Liverpool.

La creadora de contenido optó por un look casual, pero con prendas que no pasaron desapercibidas. Uno de los elementos más comentados fue una chaqueta perteneciente a la nueva colección oficial de Adidas de la Selección Colombia, una prenda que despertó el interés de los aficionados al fútbol y de quienes siguen las tendencias de moda deportiva.

Esposa de Luis Díaz sorprendió con emotivo mensaje tras noticia del Mundial 2026

A este atuendo sumó un bolso de la reconocida casa de moda Chanel, accesorio que también captó la atención de sus seguidores y terminó convirtiéndose en uno de los detalles más destacados de las imágenes compartidas en sus redes sociales. La combinación entre la indumentaria oficial de la selección y una pieza de lujo fue ampliamente comentada por los usuarios.

Como suele ocurrir con cada una de sus apariciones públicas, las fotografías de Geraldine acumularon miles de reacciones en pocos minutos. Muchos internautas aprovecharon la publicación para elogiar su estilo, mientras que otros resaltaron la manera en que acompañó a Luis Díaz en un momento importante para su carrera deportiva.

Entre los mensajes que dejaron los seguidores se pudieron leer comentarios como: “Con permiso, mi reina”, “Te ves divina”, “Estamos de vuelta”, “Esa chaqueta está espectacular”, “Otro nivel”, “Esta mujer está divina”, “Bella”, “Hermosa”, “Sencillamente espectacular, Dios te bendiga” y nuevamente “Esta mujer está divina”, reflejando la buena recepción que tuvo su publicación entre los usuarios.