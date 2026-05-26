Esposa de Luis Díaz sorprendió con emotivo mensaje tras noticia del Mundial 2026

En la mañana del lunes 25 de mayo, Néstor Lorenzo confirmó la lista de los 26 convocados de la Selección Colombia para disputar los partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Como era de esperarse, Luis Díaz, quien actualmente juega como extremo izquierdo en el Bayern Múnich de Alemania, fue uno de los seleccionados por el cuerpo técnico, generando alegría entre sus millones de seguidores, pero en especial en su núcleo familiar.

Geraldine Ponce, su esposa y madre de sus hijos, fue una de las primeras en pronunciarse por medio de las redes sociales con la intención de felicitarlo y apoyarlo en esta nueva etapa que está por comenzar.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la colombiana escribió: “Dios cumpliendo promesas”, junto a una fotografía del deportista en la que se reitera su presencia en el esperado evento.

La esposa de Luis Díaz reaccionó luego de que fuera convocado por la Selección Colombia para el Mundial 2026. Foto: Instagram @gera25ponce

La publicación con la que Luis Díaz celebró su participación en el Mundial 2026

El guajiro no ocultó la felicidad de llegar por primera vez a este evento y, a través de sus redes sociales, compartió un emotivo mensaje con el que les hizo saber a sus seguidores que está completamente comprometido con la Tricolor y que no ve la hora de pisar la cancha junto a sus compañeros.

“El agradecimiento primero siempre es para Dios. Ese niño que un día soñaba en el patio de su casa, hoy ve cumplido uno de los sueños más grandes de su vida: ir a un Mundial. No me alcanzan las palabras para explicar el orgullo y la felicidad que siento por representar a mi país. Lo soñé desde muy pequeño, lo trabajé con el corazón, y hoy, gracias a Dios, es una realidad”, anotó

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Por otro lado, quiso agradecerles a su familia y a cada una de las personas que confiaron en él a lo largo de su trayectoria deportiva, pues luego de varios años de esfuerzo está a punto de cumplir uno de sus más grandes sueños.

“Gracias a mi familia, a todos los que siempre estuvieron, a los que creyeron en mí cuando apenas comenzaba, y a Dios por guiar cada paso de mi camino. Ahora solo queda una cosa: dejarlo todo por esta camiseta, por mi país y por millones de colombianos que sueñan con nosotros”.

Para cerrar su mensaje, Luis Díaz expresó las expectativas que tiene con Colombia y aseguró que dará su mayor esfuerzo para conseguir un resultado positivo.

“De mí siempre esperen entrega, corazón y hambre de luchar hasta el final, porque por estos colores se corre, se pelea y se deja el alma hasta el último minuto", escribió.