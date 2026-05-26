Walter Mercado destapó los números para hacerse millonario el 27 de mayo; traerían suerte en loterías

Walter Mercado es una de las personalidades del mundo de las energías y el horóscopo con mayor popularidad y credibilidad en la actualidad. Pese a que falleció en el año 2019, miles de personas confían en la información que comparten sus familiares y los consejos que extraen de los escritos que dejó.

Para el día miércoles 28 de mayo se destaparon algunas recomendaciones junto a las cifras de la suerte, las cuales aumentarían las posibilidades de llevarse millonarios premios a través de juegos de azar como chances y loterías.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries tendrá un día positivo en temas sentimentales y laborales. Las energías favorecerán la armonía con la pareja y también la llegada de nuevas oportunidades profesionales.

Números de la suerte: 8, 14 y 20.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La confianza y la determinación estarán más fuertes que nunca para Tauro. Será un momento ideal para luchar por metas personales y explorar nuevos caminos.

Números de la suerte: 6, 13 y 42.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Este signo deberá enfocarse en cuidar su tranquilidad emocional y evitar rodearse de situaciones negativas. La paz mental será fundamental durante esta jornada.

Números de la suerte: 16, 36 y 10.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las energías planetarias favorecerán el crecimiento profesional y personal de Cáncer. Además, el amor y las relaciones sentimentales atravesarán un momento positivo.

Números de la suerte: 7, 12 y 36.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo se mostrará más tolerante y dispuesto a colaborar con quienes lo rodean. Los cambios laborales o profesionales podrían traer beneficios importantes.

Números de la suerte: 39, 11 y 33.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La prudencia será clave para Virgo, especialmente en asuntos relacionados con contratos, dinero o temas legales. Será recomendable analizar cada decisión con calma.

Números de la suerte: 1, 8 y 33.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra vivirá un proceso de liberación emocional y personal. Las energías del día favorecerán la diversión, las actividades sociales y el bienestar.

Números de la suerte: 15, 4 y 10.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Será importante dejar atrás conflictos del pasado para avanzar con tranquilidad. También podrían aparecer personas dispuestas a brindar apoyo importante.

Números de la suerte: 42, 17 y 4.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario deberá actuar con paciencia y evitar discusiones innecesarias en el entorno laboral. Los esfuerzos realizados comenzarán a dar resultados positivos.

Números de la suerte: 3, 23 y 6.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Aunque algunos cambios parezcan difíciles al inicio, terminarán siendo positivos para Capricornio. El dinero y las oportunidades de crecimiento estarán favorecidas.

Números de la suerte: 12, 7 y 2.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Acuario necesitará enfocarse en sus verdaderos objetivos y dejar de preocuparse por las opiniones ajenas. Nuevas amistades podrían traer experiencias importantes.

Números de la suerte: 10, 35 y 21.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis tendrá una jornada positiva tanto en el amor como en el ámbito personal. La energía astral ayudará a fortalecer relaciones y alcanzar metas importantes.

Números de la suerte: 22, 15 y 18.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.