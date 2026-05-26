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Walter Mercado destapó los números para hacerse millonario el 27 de mayo; traerían suerte en loterías

Estas son las cifras que podrían resultar ganadoras en juegos de azar.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

26 de mayo de 2026 a las 6:30 p. m.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Walter Mercado es una de las personalidades del mundo de las energías y el horóscopo con mayor popularidad y credibilidad en la actualidad. Pese a que falleció en el año 2019, miles de personas confían en la información que comparten sus familiares y los consejos que extraen de los escritos que dejó.

Para el día miércoles 28 de mayo se destaparon algunas recomendaciones junto a las cifras de la suerte, las cuales aumentarían las posibilidades de llevarse millonarios premios a través de juegos de azar como chances y loterías.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.
Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries tendrá un día positivo en temas sentimentales y laborales. Las energías favorecerán la armonía con la pareja y también la llegada de nuevas oportunidades profesionales.

Números de la suerte: 8, 14 y 20.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La confianza y la determinación estarán más fuertes que nunca para Tauro. Será un momento ideal para luchar por metas personales y explorar nuevos caminos.

Números de la suerte: 6, 13 y 42.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Este signo deberá enfocarse en cuidar su tranquilidad emocional y evitar rodearse de situaciones negativas. La paz mental será fundamental durante esta jornada.

Números de la suerte: 16, 36 y 10.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las energías planetarias favorecerán el crecimiento profesional y personal de Cáncer. Además, el amor y las relaciones sentimentales atravesarán un momento positivo.

Números de la suerte: 7, 12 y 36.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo se mostrará más tolerante y dispuesto a colaborar con quienes lo rodean. Los cambios laborales o profesionales podrían traer beneficios importantes.

Números de la suerte: 39, 11 y 33.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La prudencia será clave para Virgo, especialmente en asuntos relacionados con contratos, dinero o temas legales. Será recomendable analizar cada decisión con calma.

Números de la suerte: 1, 8 y 33.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado.
Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra vivirá un proceso de liberación emocional y personal. Las energías del día favorecerán la diversión, las actividades sociales y el bienestar.

Números de la suerte: 15, 4 y 10.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Será importante dejar atrás conflictos del pasado para avanzar con tranquilidad. También podrían aparecer personas dispuestas a brindar apoyo importante.

Números de la suerte: 42, 17 y 4.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario deberá actuar con paciencia y evitar discusiones innecesarias en el entorno laboral. Los esfuerzos realizados comenzarán a dar resultados positivos.

Números de la suerte: 3, 23 y 6.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Aunque algunos cambios parezcan difíciles al inicio, terminarán siendo positivos para Capricornio. El dinero y las oportunidades de crecimiento estarán favorecidas.

Números de la suerte: 12, 7 y 2.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones.
El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Acuario necesitará enfocarse en sus verdaderos objetivos y dejar de preocuparse por las opiniones ajenas. Nuevas amistades podrían traer experiencias importantes.

Números de la suerte: 10, 35 y 21.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis tendrá una jornada positiva tanto en el amor como en el ámbito personal. La energía astral ayudará a fortalecer relaciones y alcanzar metas importantes.

Números de la suerte: 22, 15 y 18.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.