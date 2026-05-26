Luisa Fernanda W tomó radical decisión relacionada con Legarda: “Era el momento”

Luisa Fernanda W, una de las creadoras de contenido y empresarias más reconocidas de Colombia, llamó recientemente la atención en redes sociales al revelar que, después de varios meses pensándolo, tomó la decisión de eliminar por completo algunos de los tatuajes que se hizo hace algunos años.

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Según reveló, esta decisión surgió a partir del conocimiento y las experiencias que ha adquirido a lo largo de los últimos años, pues sentía que ya no se identificaba con esas figuras y vio este cambio como una forma de evolución y crecimiento personal.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Luisa mostró algunos videos del momento exacto en el que se sometió al procedimiento y explicó que, aunque no fue una decisión fácil, sabía que había llegado el momento de cumplir ese deseo.

Luisa Fernanda W se borró el tatuaje en honor a Legarda. Foto: Instagram: legarda

“Cerrar esta etapa y despedirme de algunos tatuajes me generó mucha nostalgia, pero en mi corazón sabía que era el momento de hacerlo (...) Como les conté, voy a borrarme casi todos, los del cuello prefiero dejarlos para otras sesiones”, escribió.

Sin embargo, uno de los detalles que más conversación generó en redes sociales fue que entre los tatuajes que decidió eliminar se encontraba uno en honor a Fabio Legarda, quien fue su novio y falleció tras recibir una bala perdida en Medellín en 2019.

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Aunque la creadora de contenido no habló específicamente de ese tatuaje, muchos se mostraron sorprendidos. No obstante, respetaron su decisión y quisieron conocer algunos detalles de cómo es el proceso para quienes están interesados en seguir sus pasos.

“¿Qué les puedo decir? Duele, duele mucho. Les describo el dolor: es un latigazo, pero como un látigo caliente, un quemón impresionante, duele. Entonces no sé si fui muy fuerte, que empecé a borrarme muchos, pero bueno, ya inicié con la mayoría”, anotó en sus contenidos.