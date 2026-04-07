Luisa Fernanda W, una de las creadoras de contenido y empresarias con mayor reconocimiento y protección en Colombia, abrió su corazón y reveló detalles de la muerte de su padre.

En conversación con la actriz Juanita Arias para el pódcast Puedo ser cualquiera, la estrella de las redes sociales habló del fallecimiento de su padre y cómo este suceso le dio una perspectiva importante en su vida, la cual perdura hasta la actualidad.

“Mi papá murió un mes antes de yo nacer. Era súper joven. Mi papá tenía como 19 años”, dijo frente a las cámaras del programa digital.

Luisa Fernanda W habló de la muerte de su padre. Foto: Captura de YouTube VOS PODÉS, EL PODCAST

Sin embargo, pese a que muchos de sus seguidores piensan que la ausencia de una figura paterna la marcó de forma negativa, la mujer confesó que no tiene heridas al respecto y siempre trató de entender la situación de forma positiva, pues creció en compañía de otros miembros de su familia, quienes estuvieron pendientes de sus cuidados y le dieron todo al amor y cariño, especialmente, en la época de su infancia.

“Si tú me preguntas si a mí eso me genera tristeza, sí me parece triste. Yo a veces pienso cómo hubiese sido conocer a mi papá, pero a mí eso no me generó ningún tipo de herida (...) Gracias a Dios crecí con una madre que me ama demasiado, con unas abuelas que me dieron demasiado amor, entonces, como que el amor que no me dio mi papá me lo dieron mis abuelas y mi mamá y otros familiares”, dijo.

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Posteriormente, su madre inició una nueva relación con un hombre que se dedicó a cuidarla y durante toda su vida la ha tratado como su hija.

“La vida después me regaló un papá. Ponle tú que tenía como uno o dos años, una cosa así (...) Yo no crecí con ausencia de padre, la verdad, porque a mí Dios me regaló a Wilmer”, dijo reconociendo el trabajo de la pareja de su mamá.

@puedoserpodcast Hay algo que, a veces, no dimensionamos lo suficiente: el poder que tienen nuestras palabras. Y no solo las que decimos en voz alta… también las que nos repetimos por dentro, todos los días, muchas veces sin darnos cuenta. Todos hemos escuchado, de alguna u otra forma, que nuestras palabras crean nuestra realidad, pero ¿realmente entendemos lo que eso implica? Que cómo te hablas importa. Que cómo nombras lo que te pasa tiene la capacidad de cambiar lo que haces con eso. Que incluso la forma en la que miras el dolor puede ayudarte a transformarlo. Esta semana nos acompaña Luisa Fernanda W, una mujer fuerte, valiente, enamorada de la vida, de su esposo, de sus hijos y de la carrera que ha construido… pero que, como cualquier otro ser humano, ha tenido que enfrentarse a grandes pérdidas, dolores, dudas y momentos en los que todo pesaba. Hablamos de Dios, y del momento en el que entendió quién era Él de verdad. De lo difícil que es soltar el control cuando sientes que todo depende de ti. Y de lo retador (pero necesario) que es aprender a sostenerte a ti misma. Hablamos del duelo, del juicio de los demás, de lo que significa seguir adelante cuando el mundo espera que lo hagas “de cierta forma”. De la maternidad, de cómo te cambia, de cómo te confronta… y de cómo, a veces, terminas convirtiéndote en alguien que nunca pensaste ser. Pero sobre todo… volvemos siempre a la misma idea: que sí, que la vida pasa, pero siempre hay una parte de nosotros que la está creando. Y que tal vez el verdadero cambio empieza por algo mucho más simple de lo que creemos: aprender a hablarnos distinto. #PSC #luisafernandaw #Dios #espiritualidad #creencias ♬ original sound - Puedo Ser Cualquiera Podcast

La enseñanza que acompaña a Luisa Fernanda W

La muerte de su padre permitió que Luisa tuviera una visión distinta de la vida, la cual le sirvió de motivación para superarse a sí misma y cumplir con sus metas.

“Yo respeto mucho a las personas que viven sus procesos y, claro, que tienen muchas heridas de infancia y demás. Yo hace unos años empecé a hablar con una psicóloga que ya me decía que era muy importante sanar esas heridas de infancia, pero que también era muy importante reconocer lo bueno que a uno le pasa en la vida”.

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Agregó: “Uno no todo se lo tiene como que cargar. O sea, hay cosas que suceden, que pasan. Tú enfócate en ti, en hacer las cosas bien, en que si eso es un proceso para ti que te dolió, bueno, trabájalo, pero no te lo cargues encima”.

Finalmente, invitó a su público a ver los escenarios positivos de la vida como una inspiración para crecer personalmente.

“Todos vivimos diferentes momentos y procesos (...) Hay cosas que pasan en la vida y simplemente enfócate tú en aferrarte en esas cosas que te hacen feliz y que te llevan cada día a superarte como ser humano”.