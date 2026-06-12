Él es Tius Luka, el niño de 10 años que enterneció al planeta e hizo historia junto a Katy Perry en el Mundial

La Copa Mundial de la Fifa 2026 continúa el despliegue de sus actos inaugurales en territorio norteamericano. Tras una primera jornada de apertura celebrada este jueves en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el turno de este viernes correspondió a Los Ángeles, Estados Unidos.

Mundial 2026: Katy Perry y Jason Sudeikis lideran la inauguración oficial en la sede de Estados Unidos

El show central de esta sede estuvo a cargo de la estrella del pop estadounidense Katy Perry, quien captó la atención global al presentarse acompañada por Tius Luka, un cantante noruego de tan solo 10 años.

La aparición del menor junto a la intérprete de éxitos globales generó inmediata curiosidad entre la audiencia internacional. La colaboración no es fortuita, sino el resultado de un proceso creativo que vincula a la artista de 41 años con el pequeño talento desde hace varias temporadas.

Tius Luka y Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 Foto: AP Photo/Mark J. Terrill

La historia detrás de ‘Wonder’ y la conexión con Noruega

Según información compartida por la propia Katy Perry a través de su cuenta oficial de Instagram, el vínculo musical con Tius Luka Sundberg comenzó mucho antes de la planificación del evento deportivo. La artista reveló que la voz del niño fue grabada inicialmente en 2021, cuando él tenía cinco años, para el tema titulado Wonder.

“La vocecita que escuchas es Tius. Él grabó su parte en Wonder cuando tenía 5 años, en 2021”, detalló la cantante estadounidense en sus plataformas digitales, donde publicó fragmentos de los ensayos sobre la gramilla del estadio en Los Ángeles.

De acuerdo con el relato de Perry, ella descubrió dicha grabación en el año 2023. La pista vocal del menor sirvió como elemento inspirador para la posterior composición de la letra definitiva de la canción, la cual fue incluida en su sexto álbum de estudio.

Para consolidar la presentación en vivo, el menor se trasladó desde Noruega hasta los Estados Unidos con el fin de participar en los ensayos generales previos a la ceremonia.

Tius Luka Sundberg cuenta con una base de seguidores que supera los 15.000 usuarios en su cuenta de Instagram, plataforma donde habitualmente comparte interpretaciones en video (covers) de diversos géneros musicales. Su cercanía con la industria del entretenimiento proviene en gran medida de su entorno familiar.

El menor es hijo de Kent Sundberg, un reconocido músico y productor de su país natal. Junto a su hermano Cato Sundberg, Kent lidera la agrupación de synthpop Donkeyboy, una banda que goza de notable consolidación comercial en la región escandinava y que ha alcanzado las primeras posiciones de las listas de éxitos en Noruega y Finlandia desde su debut a finales de la década de 2000.

El salto de las redes sociales a un evento con audiencias estimadas en millones de espectadores requirió un proceso de adaptación previo. En declaraciones concedidas por Kent Sundberg a medios de comunicación noruegos, el progenitor confirmó que la invitación formal por parte del equipo de Katy Perry fue recibida con semanas de anticipación.

Con el objetivo de mitigar el impacto de un escenario masivo, la familia optó por incluir al niño en una de las recientes presentaciones en vivo de Donkeyboy.

“Hace poco lo llevamos a un evento de Donkeyboy para que estuviera en el escenario y se familiarizara con la experiencia”, explicó el padre del menor a la prensa de su país.

Asimismo, tras las pruebas de sonido en el estadio estadounidense, Sundberg padre manifestó que el menor se mostró tranquilo y enfocado: “Parece que se lo está pasando bien. La prueba de sonido salió bien. Creo que no se da cuenta de la magnitud del evento”.

El bloque de inauguraciones del Mundial 2026 destaca por su diversidad de propuestas. Mientras México apostó por el arraigo de la música latina, la plaza estadounidense optó por un perfil transnacional que incluyó géneros urbanos y pop, sumando a figuras como el nigeriano Rema y la brasileña Anitta, cerrando con la participación de Perry y la revelación del joven talento noruego.