Slavko Vinčić, árbitro principal de la final de España vs. Argentina, anunció su retiro del fútbol profesional tras haber conseguido el mayor logro de su carrera en el Mundial 2026.

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La Federación Eslovena de Fútbol (NZS) confirmó la noticia con un comunicado oficial. “Slavko Vinčić puso fin oficialmente a su histórica carrera tras la final de la Copa del Mundo“, titularon en un artículo para la página web.

“Una semana después de la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Slavko Vinčić puso fin oficialmente a su histórica carrera arbitral en la cima de este deporte. El colegiado, oriundo de Maribor, se convirtió en el primer árbitro principal esloveno en dirigir la final del Mundial de 2026 entre España y Argentina en East Rutherford, consolidando así su estatus como uno de los mejores árbitros de la historia“, agregó la NZS.

Vinčić no estuvo excento de polémica por la tarjeta roja que le sacó a Enzo Fernández y la posible expulsión perdonada a Marc Cucurella por taparse la boca al hablar con Lionel Messi, pero en términos generales tuvo un buen desempeño en el máximo escenario del fútbol mundial.

La FIFA le entregó una medalla de oro durante la premiación y lo felicitó por el desempeño un cuerpo arbitral que también contó con el colombiano Nicolás Gallo como asistente VAR.

Slavko Vincic, árbitro de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Foto: AP Photo/Ashley Landis

¿Quién es Slavko Vinčić? Trayectoria y mejores partidos

Slavko Vinčić se retira del fútbol a los 46 años edad y con una carrera de larga trayectoria en el fútbol europeo. El esloveno figura entre la lista de árbitros de la FIFA desde el año 2010.

En la Eurocopa 2012, actuó como árbitro asistente adicional (sexto oficial) y, junto al equipo arbitral esloveno, participó en el partido de cuartos de final entre Grecia y Alemania. En 2013, arbitró en la fase final del Campeonato de Europa Sub-17 de la UEFA en Eslovaquia, llegando hasta las semifinales.

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En 2015, dirigió partidos de las fases de eliminación directa de competiciones europeas por primera vez, encargándose del encuentro de dieciseisavos de final de la Europa League entre el Guingamp y el Dinamo de Kiev.

Al año siguiente, arbitró un partido de la misma fase de la competición entre el Sparta de Praga y el Krasnodar y, en 2019, dirigió el derbi de Roma entre la Lazio y la Roma.

Slavko Vincic mostrando la tarjeta roja a Enzo Fernández en la final del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Pamela Smith

Por Champions League hizo su debut en el año 2016, en un partido entre Manchester City y Celtic. Desde entonces, ha dirigido partidos con regularidad y fue ascendido al grupo de élite de árbitros europeos a finales de 2019.

En mundiales dirigió partidos por las categorías Sub-17 y Sub-20, además de las selecciones absolutas. Antes de la final del Mundial 2026, su partido más importante había sido en junio de 2022 en el repechaje de Perú vs. Australia por un cupo a la Copa del Mundo que se celebró en Catar.