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Golazo de joya que Néstor Lorenzo llevó a pasear al Mundial 2026: encaró y la puso al ángulo

En la pasada Copa del Mundo, el DT argentino le dio un minuto al atacante. Ahora, en su primer partido de regreso a su club, el talentoso se hizo sentir con un golazo de media distancia.

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Redacción Deportes
27 de julio de 2026 a las 9:09 a. m.
Carlos Andrés Gómez clavó golazo en Vasco Da Gama a su vuelta del Mundial 2026, donde jugó un minuto.
Carlos Andrés Gómez clavó golazo en Vasco Da Gama a su vuelta del Mundial 2026, donde jugó un minuto. Foto: Captura a transmisión de Win Sports / Getty Images

A la Selección Colombia en el Mundial 2026 le faltaron goles. Uno de los que fue citado para ir a la Copa Mundo, pero no usado como era esperado, se mandó uno que llamó poderosamente la atención en las últimas horas.

El protagonista: Carlos Andrés Gómez, de Vasco de Gama de Brasil. Este extremo se reintegró a los trabajos con los suyos y le bastaron unos pocos días para anotarse un golazo en el Brasileirao.

En el empate 1-1 vs. Mirassol por el torneo local, Gómez fue protagonista al minuto 80 con un soberbio tanto al ángulo. Con la necesidad imperiosa de igualar, el delantero se arriesgó, encaró y remató al otro palo del portero rival.

Fue una acción en la que ‘Tinito’ usó ambas piernas y demostró el amplio dominio de ambas. Golazo del exjugador de Millonarios, que no fue tenido tan en cuenta por el argentino en el mundial pasado, perdiéndose la chance de ver un talento que pudo haber aportado a la Tricolor.

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Realidades diferentes para Gómez

Hasta la fecha 20 del Brasileirao, Gómez ha demostrado que su papel es importante en los suyos. Cuatro goles y una asistencia resumen su aporte al elenco de Río de Janeiro, donde es usado tanto para liga local como para torneo internacional (Copa Sudamericana).

A diferencia de la realidad que vive en su equipo, está lo que pasa en Selección Colombia. Néstor Lorenzo en el pasado Mundial 2026 apenas lo tuvo en cuenta un minuto vs. Uzbekistán. Después de ello, en ninguno de los compromisos lo utilizó y se casó con que entrara Jáminton Campaz.

Carlos Andrés Gómez en uno de los camerinos con la Selección Colombia durante el Mundial 2026
Carlos Andrés Gómez en uno de los camerinos con la Selección Colombia durante el Mundial 2026 Foto: FIFA via Getty Images

Lorenzo se quedó

Uno de los temores de la renovación de Néstor Lorenzo en Selección Colombia es que no se presente el ansiado cambio generacional que necesita la Tricolor. Por méritos, algunos jugadores ya no deberían estar y el argentino los sigue manteniendo.

VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Nestor Lorenzo, Head Coach of Colombia, lines up for the national anthem before the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Vancouver on July 07, 2026 in Vancouver, British Columbia, Canada. (Photo by Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images)
Néstor Lorenzo, técnico en propiedad de la Selección Colombia. Foto: FIFA via Getty Images

En otros casos, el temor de usar a nuevos talentos parece consumir a Lorenzo, dejando que generaciones pasen sin saber si podrán o no aportar al elenco nacional.

Carlos Andrés Gómez es uno de esos casos que aún es una incógnita; este ha respondido en los momentos que se le ha dado la oportunidad. Aún se recuerda una anotación agónica vs. Uruguay en Montevideo rumbo al Mundial 2026.

Lista de convocables

Colombia tendrá acción nuevamente en agosto y septiembre. Si bien la Federación Colombiana de Fútbol aún no oficializa los rivales, ya se habla de que serán amistosos en medio de la fecha FIFA vs. Perú, México, Estados Unidos y algún otro.

Gustavo Puerta y Luis Díaz celebrando con la Selección Colombia en el Mundial 2026
Gustavo Puerta y Luis Díaz celebrando con la Selección Colombia en el Mundial 2026 Foto: Getty Images

Para dicha oportunidad se espera que el renovado DT de Colombia haga algo distinto a lo que habitualmente se ha visto.

Es unísono el pedido de ‘no más’ James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, David Ospina, entre otros. El anhelo es darle chances a la camada nueva como Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Jhon Jáder Durán si permanece en racha, Yáser Asprilla, Devis Vásquez, entre algunos otros que vienen pidiendo pista desde hace un buen tiempo.