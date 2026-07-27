A la Selección Colombia en el Mundial 2026 le faltaron goles. Uno de los que fue citado para ir a la Copa Mundo, pero no usado como era esperado, se mandó uno que llamó poderosamente la atención en las últimas horas.

El protagonista: Carlos Andrés Gómez, de Vasco de Gama de Brasil. Este extremo se reintegró a los trabajos con los suyos y le bastaron unos pocos días para anotarse un golazo en el Brasileirao.

🤯⚽ ¡ESTÁS LOCO CARLOS ANDRÉS GÓMEZ! Golazo del colombiano para poner el 1-1 de Vasco Da Gama ante Mirassol. #BrasileiraoxWIN 🇧🇷🏆🔥 pic.twitter.com/hbRxTkQqg3 — Win Sports (@WinSportsTV) July 26, 2026

En el empate 1-1 vs. Mirassol por el torneo local, Gómez fue protagonista al minuto 80 con un soberbio tanto al ángulo. Con la necesidad imperiosa de igualar, el delantero se arriesgó, encaró y remató al otro palo del portero rival.

Fue una acción en la que ‘Tinito’ usó ambas piernas y demostró el amplio dominio de ambas. Golazo del exjugador de Millonarios, que no fue tenido tan en cuenta por el argentino en el mundial pasado, perdiéndose la chance de ver un talento que pudo haber aportado a la Tricolor.

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Realidades diferentes para Gómez

Hasta la fecha 20 del Brasileirao, Gómez ha demostrado que su papel es importante en los suyos. Cuatro goles y una asistencia resumen su aporte al elenco de Río de Janeiro, donde es usado tanto para liga local como para torneo internacional (Copa Sudamericana).

A diferencia de la realidad que vive en su equipo, está lo que pasa en Selección Colombia. Néstor Lorenzo en el pasado Mundial 2026 apenas lo tuvo en cuenta un minuto vs. Uzbekistán. Después de ello, en ninguno de los compromisos lo utilizó y se casó con que entrara Jáminton Campaz.

Carlos Andrés Gómez en uno de los camerinos con la Selección Colombia durante el Mundial 2026 Foto: FIFA via Getty Images

Lorenzo se quedó

Uno de los temores de la renovación de Néstor Lorenzo en Selección Colombia es que no se presente el ansiado cambio generacional que necesita la Tricolor. Por méritos, algunos jugadores ya no deberían estar y el argentino los sigue manteniendo.

Néstor Lorenzo, técnico en propiedad de la Selección Colombia. Foto: FIFA via Getty Images

En otros casos, el temor de usar a nuevos talentos parece consumir a Lorenzo, dejando que generaciones pasen sin saber si podrán o no aportar al elenco nacional.

Carlos Andrés Gómez es uno de esos casos que aún es una incógnita; este ha respondido en los momentos que se le ha dado la oportunidad. Aún se recuerda una anotación agónica vs. Uruguay en Montevideo rumbo al Mundial 2026.

Lista de convocables

Colombia tendrá acción nuevamente en agosto y septiembre. Si bien la Federación Colombiana de Fútbol aún no oficializa los rivales, ya se habla de que serán amistosos en medio de la fecha FIFA vs. Perú, México, Estados Unidos y algún otro.

Gustavo Puerta y Luis Díaz celebrando con la Selección Colombia en el Mundial 2026 Foto: Getty Images

Para dicha oportunidad se espera que el renovado DT de Colombia haga algo distinto a lo que habitualmente se ha visto.

Es unísono el pedido de ‘no más’ James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, David Ospina, entre otros. El anhelo es darle chances a la camada nueva como Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Jhon Jáder Durán si permanece en racha, Yáser Asprilla, Devis Vásquez, entre algunos otros que vienen pidiendo pista desde hace un buen tiempo.