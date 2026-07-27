Vozinha se frota las manos: confirmado el millonario sueldo que le pagarán en Colo-Colo

Vozinha es el nuevo arquero de Colo-Colo y llegará en las próximas horas a Chile para someterse a la revisión médica, firmar el contrato y ser presentado oficialmente. El arquero de Cabo Verde se hizo famoso durante el Mundial 2026, hasta alcanzar casi 30 millones de seguidores en Instagram.

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“Vozinha va a ser jugador de Colo Colo, en los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponde y después será presentado aquí en el Estadio Monumental”, afirmó Aníbal Mosa, presidente del club, el pasado viernes.

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, nació en Mindelo, en la isla de São Vicente, el 3 de junio de 1986. Su camino no fue fácil: solo a los 26 años pudo firmar su primer contrato profesional.

Hasta hace unos meses jugaba para el GD Chaves, equipo de la segunda división de Portugal. Pero su espectacular desempeño en el Mundial contra España, Uruguay, Arabia Saudita y Argentina le permitió abrirse nuevas puertas en el mercado de fichajes.

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Entre todas las llamadas que recibió, fue Colo-Colo el que le puso las mejores condiciones económicas y deportivas sobre la mesa. A los 40 años de edad, Vozinha firmará el mejor contrato de toda su carrera y será recibido como un héroe.

Según el periodista Luiz Carlos Largo, de ESPN, el arquero caboverdiano multiplicará hasta tres veces lo que solía ganar con la camiseta de Chaves en Portugal.

“El arquero firmará por 18 meses y recibirá alrededor de 25 mil dólares por mes“, es decir, 79 millones de pesos colombianos.

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Largo añadió que “el valor es casi tres veces mayor que lo que ganaba en Portugal, donde recibía alrededor de 9000 dólares mensuales (28 millones de pesos colombianos)”.

Vozinha tendrá un contrato de 300.000 dólares por temporada, una cifra importante para su edad y para los equipos en los que ha estado jugando. El Mundial 2026 le cambió la vida, al punto de que se convirtió en noticia internacional después de aceptar la oferta de Colo-Colo.

Vozinha, arquero de Cabo Verde, en el partido de las leyendas invitado por la FIFA. Foto: AP Photo/Ashley Landis

Al guardameta le costó forjarse una vida en el fútbol profesional. El veterano de 40 años llegó a trabajar como recolector de basura antes de iniciar una carrera profesional en 2007 en Cabo Verde.

Vozinha pasó por Angola antes de saltar a Europa, donde militó en clubes como el Zimbru de Moldavia, el Gil Vicente de Portugal, el AEL Limassol de Chipre o el AS Trencin de Eslovaquia.

Ahora se unirá al líder del fútbol chileno y al único equipo de ese país en ganar una Copa Libertadores. “Deportivamente está muy apto, está en condición, así que por eso lo traemos”, agregó el presidente de Colo-Colo.