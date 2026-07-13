En las últimas horas llamó poderosamente la atención la presencia del chileno Arturo Vidal en la sede deportiva de Independiente Santa Fe, ubicada en Tenjo, Cundinarmarca.

Si bien el volante no hacía uso de las prendas del cuadro rojo, no se comprendía de manera adecuada la publicación de las redes sociales del elenco bogotano. Muchos aficionados llegaron a especular que se trataría de un amistoso entre Colo Colo, del que hace parte Vidal, y el cardenal.

En las imágenes divulgadas por Santa Fe también se vieron otras figuras de los australes. Hubo buen ambiente en los planteles y posibilidad de compartir conceptos.

“Bienvenido Colo Colo a la sede deportiva del primer y único campeón colombiano de la Sudamericana”, fue el mensaje con el que publicaron los capitalinos la visita.

Motivo de la llegada de Vidal a Santa Fe

De acuerdo a una información suministrada por una fuente a SEMANA desde la interna de Independiente Santa Fe, Arturo Vidal, Joaquín Sosa y demás miembros del plantel colocolino están de paso por Bogotá, donde jugarán en los próximos días con Millonarios.

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Mientras llega el día de su partido con el rival directo de Santa Fe, estos le prestaron parte de su sede para realizar los entrenamientos diarios a los chilenos.

El que los santafereños sean reconocidos internacionalmente por sus participaciones en certámenes como la Copa Libertadores o Sudamericana les permite tener grandes relaciones con clubes de renombre en el continente. Al salir, les abren las puertas y, cuando otros vienen, estos también lo hacen.

Nada de refuerzos en el León

Kevin Balanta, defensor, es el único jugador que ha sonado para arribar al equipo dirigido por Pablo Repetto. Su fichaje se daría como necesidad de sumar un nuevo defensa central, pero hasta la fecha se mantiene como un rumor.

El mantenimiento de la base de jugadores en los que destacan Mosquera Marmolejo, Daniel Torres y Hugo Rodallega es, hasta ahora, el logro que saca a relucir la dirigencia que no anuncia llegadas.

Independiente Santa Fe en medio de la disputa del 2026-I. Foto: Corbis via Getty Images

Independiente Santa Fe afrontará un exigente segundo semestre de 2026 con el reto de competir simultáneamente en la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana, torneo al que regresó tras una destacada campaña en el fútbol colombiano.

El cuerpo técnico espera contar con un plantel más amplio que le permita rotar sin perder competitividad tanto en el campeonato local como en el certamen continental.

En cuanto a las bajas, Santa Fe despidió a Yeicar Perlaza, que regresó a su club de origen (Atlético Nacional) tras finalizar un préstamo, que era la modalidad en la que estaba.

La expectativa en Bogotá es alta. La hinchada confía en que los nuevos fichajes respondan desde el inicio y permitan al conjunto cardenal pelear por el título de la Liga BetPlay, además de realizar una destacada presentación en la Copa Sudamericana, donde buscará volver a ser protagonista a nivel internacional.