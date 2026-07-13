Del Junior campeón llega fichaje a Millonarios: es un hecho y será oficial en pocos días

Millonarios está próximo a anunciar un nuevo fichaje para su plantel de cara a afrontar el 2026-II con caras nuevas. Fabián Bustos, como su DT, pidió a la dirigencia, la cual le ha traído hombres en tres posiciones puntuales.

El último que está por ser anunciado llega proveniente del Junior de Barranquilla, reciente campeón de la Liga BetPlay. Dicho futbolista tuvo una continuidad importante con los rojiblancos, es joven y cuenta con gran proyección.

Quien confirmó el traspaso fue el periodista Guillermo Arango, de Win Sports y la FM: “Jhomier Guerrero (25) viajaría entre martes y miércoles a Bogotá para realizarse los exámenes médicos, una vez Junior de Barranquilla y Millonarios finiquiten el acuerdo definitivo”.

Como novedad importante, el comunicador apunta a que ese no sería el único movimiento de los azules en los próximos días. Su idea es sumar otra contratación: “Millonarios sigue en la búsqueda de Jesús Rivas y no descartan la opción de un defensor central”.

Hasta la fecha, el elenco capitalino le ha dado la bienvenida a cuatro jugadores: dos porteros y dos delanteros. Sus nombres y posiciones en el campo son:

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Javier Burrai (arquero).

Francisco Chaverra (extremo).

James Aguirre (arquero).

Andrey Estupiñán (delantero).

Guerrero, bicampeón en Junior

Jhomier Guerrero se consolidó como una de las alternativas más versátiles del Junior de Barranquilla desde su llegada al club para la temporada 2025.

El lateral derecho, nacido en Barranquilla el 25 de marzo de 2001, dio el salto al equipo profesional tras su paso por Barranquilla FC y Patriotas, ganándose un lugar en la plantilla gracias a su velocidad, despliegue físico y capacidad para desempeñarse en varias posiciones por la banda.

Jhomier Guerrero, exjugador de Junior de Barranquilla que será nuevo elemento de Millonarios Foto: NurPhoto via AFP

Con la camiseta del conjunto rojiblanco, Guerrero acumuló 70 partidos oficiales entre Liga, Copa y torneos internacionales, con un balance de dos goles y dos asistencias. Además, fue parte del plantel que conquistó el título de la Liga BetPlay 2025-II, el primero de su carrera como futbolista profesional.

Durante la temporada 2026 se mantuvo con continuidad en el equipo, registrando participaciones tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Libertadores.

En el campeonato colombiano sumó un total de 16 apariciones, una asistencia y más de 1.200 minutos en cancha, mientras que también fue utilizado en el certamen continental por su capacidad para aportar en fase defensiva y ofensiva. Con apenas 25 años, Guerrero fue una pieza de gran proyección dentro del proyecto deportivo del Junior.