Millonarios firma al goleador de la Liga Betplay: fichaje estrella es oficial

Millonarios confirmó un refuerzo estrella para el segundo semestre de 2026, luego del fracaso que fue su presentación en la Liga Betplay y en la Copa Sudamericana. Tras confirmarse los dos arqueros que tendrá en la nueva temporada, Javier Burrai y James Aguirre, el equipo azul sorprendió a más de uno con un fichaje para la zona de ataque que nadie tenía en los planes.

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Este movimiento ni siquiera lo tenían los hinchas de Millonarios ni fuentes partidarias y realmente es una sorpresa su confirmación. Es un negocio que avanzó rápidamente y que ahora peleará por un puesto con Rodrigo Contreras, Leonardo Castro y Radamel Falcao García, si renueva el contrato.

Se trata de Andrey Estupiñán, el goleador de la Liga Betplay en el semestre pasado y que era una figura cotizada, incluso para ir al exterior. Mientras Millonarios tocaba fondo con sus malos resultados, a tal punto de no ingresar a los playoffs, este delantero brillaba con el Deportivo Pasto. Los directivos del equipo azul se adelantaron a todos y ahora tienen una ficha clave en ataque.

Andrey Estupiñán celebra un gol contra el América de Cali. Foto: Leonardo Castro / Colprensa

Al final, con los playoffs incluidos en su competencia en el semestre, firmó 13 goles y fue el Botín de Oro de la temporada. Estos números le son suficientes para unirse a Millonarios y ya estará disponible para trabajar en pretemporada con el entrenador Fabián Bustos.

Con este atacante, Gustavo Serpa y Enrique Camacho esperan apagar las críticas que siguen muy cargadas en la hinchada por el tema refuerzos y los bajos rendimientos de éstos que llegan al club con gran cartel, pero luego van bajando el nivel a tal punto de no ser titulares. Con Estupiñán, la idea es que no pase lo mismo.

Comunicación oficial de Millonarios sobre Estupiñán

Millonarios FC informa que Andrey Estupiñán, goleador de la Liga 2026-1, se convirtió en nuevo jugador del equipo. El delantero fue transferido desde Deportivo Pasto y firmó contrato por dos años.

Andrey nació el 5 de julio de 1994 en El Charco, Nariño, y a lo largo de su carrera profesional ha tenido paso por clubes como: Boyacá Chicó, Deportes Tolima, Santa Fe, Junior y Deportivo Cali.

Llega procedente de Deportivo Pasto, tras su segundo ciclo en el equipo ‘volcánico’, donde convirtió 13 anotaciones en el más reciente semestre, consolidándose como una de las grandes figuras ofensivas del campeonato.

Durante su trayectoria fue campeón de Liga en 2021 con Deportes Tolima y en 2023 con Junior, contando entonces con amplia experiencia en el Fútbol Profesional Colombiano.

Se destaca por su velocidad, capacidad para atacar los espacios, potencia en el uno contra uno y olfato goleador.