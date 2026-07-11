Erling Haaland alcanzó este importante logro antes de quedar eliminado del Mundial 2026

El Mundial de 2026 llegó a su fin para Erling Haaland y la selección de Noruega, luego de perder frente a Inglaterra en los cuartos de final.

Aunque el delantero se despidió del sueño de conquistar la Copa del Mundo con su país, en medio de la eliminación también tuvo un motivo para celebrar fuera de las canchas.

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Noruega abrió el marcador con un gol de Andreas Schjelderup. Sin embargo, la reacción de Inglaterra llegó en el momento de mayor presión y el equipo inglés consiguió remontar el resultado con anotaciones de Jude Bellingham para asegurar su clasificación a las semifinales.

Con ese resultado, Haaland puso punto final a una participación que lo convirtió en uno de los futbolistas más comentados de la competencia en las redes sociales.

Erling Haaland de Noruega disputa un balón con el defensor inglés Marc Guehi, en el partido de los cuartos de final del Mundial 2026 en Miami. Foto: @nff_landslag

El jugador del Manchester City volvió a demostrar que es considerado una de las principales figuras del fútbol mundial en la actualidad y acaparó la atención tanto por su rendimiento en la cancha como por el impacto que genera cada una de sus apariciones.

A pesar de su eliminación, el noruego recibió una noticia que le permitió cerrar esta etapa por todo lo alto.

Mientras disputaba el Mundial, su cuenta oficial de Instagram superó la cifra de 60 millones de seguidores, consolidándolo como uno de los deportistas con mayor influencia en las redes sociales.

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Haaland no dejó pasar la ocasión y compartió un breve mensaje para agradecer el respaldo de quienes siguen de cerca su carrera.

“60 millones. Qué loco. ¡Gracias a todos!”, escribió el delantero en una publicación que rápidamente acumuló millones de reacciones y miles de comentarios de aficionados de diferentes partes del mundo.

El crecimiento de su comunidad digital confirma que la popularidad del deportista va mucho más allá de sus actuaciones dentro del terreno de juego.

Aunque el Mundial 2026 terminó antes de lo esperado para Noruega, Erling Haaland continúa fortaleciendo su imagen como una de las grandes estrellas del fútbol internacional.