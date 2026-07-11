Natalia Jiménez rompe en llanto al anunciar que recuperó los derechos sobre su hija: “Fueron años peleando”

La cantante Natalia Jiménez, reconocida por haber sido la voz principal de La Quinta Estación, compartió un emotivo mensaje con sus seguidores. Anunció que, tras un prolongado proceso judicial con su exesposo Daniel Trueba, recuperó los derechos relacionados con su hija, Alessandra. Visiblemente conmovida y entre lágrimas, la artista aseguró que fueron “años peleando” para alcanzar este resultado, al que calificó como una de las victorias más importantes de su vida. Aunque no profundizó en los detalles legales del caso, expresó su agradecimiento a quienes la acompañaron durante este difícil proceso y afirmó que ahora podrá disfrutar plenamente de esta nueva etapa con la niña.

En su mensaje, Jiménez también quiso enviar unas palabras de aliento a otras madres que viven situaciones similares. “No se rindan”, dijo la intérprete, al asegurar que vale la pena luchar por los hijos, pese a las dificultades emocionales y legales que puedan surgir.

Adiós a una leyenda

Bonnie Tyler falleció a los 75 años en un hospital de Portugal, donde permanecía bajo tratamiento médico tras sufrir complicaciones derivadas de una cirugía intestinal de emergencia. Foto: Instagram @bonnietyler

La cantante galesa Bonnie Tyler, una de las voces más reconocibles del pop y el rock de las décadas de 1970 y 1980, falleció a los 75 años en un hospital de Faro, Portugal, tras sufrir complicaciones derivadas de una cirugía intestinal de urgencia a la que fue sometida en mayo. Aunque semanas atrás había salido de un coma inducido y permanecía bajo cuidados intensivos, su estado de salud continuó siendo crítico hasta su muerte, confirmada por su familia y su equipo. La artista alcanzó fama mundial con éxitos como Total Eclipse of the Heart, It’s a Heartache y Holding Out for a Hero.

A lo largo de una carrera de más de cinco décadas, Tyler recibió múltiples nominaciones a los Premios Grammy y fue distinguida en 2022 con la condecoración Member of the Order of the British Empire por sus servicios a la música. Su mayor éxito, Total Eclipse of the Heart, alcanzó el número uno en numerosos países y, con el paso de los años, superó los 1.000 millones de reproducciones entre Spotify y YouTube, convirtiéndose en una de las baladas más escuchadas de todos los tiempos.

Será papá

Jhon Jáder Durán se vestirá de amarillo y rojo la próxima temporada. Foto: AFP

El futbolista colombiano Jhon Jáder Durán anunció que se convertirá en padre por primera vez. La noticia fue compartida a través de sus redes sociales. Allí publicó un álbum de fotografías junto a su pareja durante una celebración de revelación de género, en la que confirmaron que esperan una niña. En las imágenes se observa a la pareja vestida de blanco, rodeada de familiares y amigos, mientras celebran el momento con decoración en tonos rosados y una torta alusiva al anuncio. La publicación estuvo acompañada de un mensaje de agradecimiento por la nueva etapa que están por comenzar.

El delantero, de 22 años, conocido por su paso por el Aston Villa y la selección Colombia, ha recibido cientos de mensajes de felicitación por parte de seguidores, compañeros de equipo y otras figuras del deporte. El anuncio llega en un momento importante de su carrera profesional y marca un nuevo capítulo en su vida personal.

Final de lujo

Justin Bieber en Coachella, los motivos detrás de su minimalista show Foto: x

La Fifa confirmó el cartel artístico para el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa Mundial. A las ya anunciadas presentaciones de Shakira, Madonna y el grupo surcoreano BTS se sumará ahora el cantante canadiense Justin Bieber, quien compartirá escenario con otras figuras internacionales. El evento se realizará el próximo 19 de julio en el estadio MetLife, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

El espectáculo, que tendrá una duración aproximada de 11 minutos y será producido por Chris Martin, vocalista de Coldplay, también contará con la participación del nigeriano Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, el coro infantil PS22 Chorus y Coldplay. La iniciativa, organizada por la Fifa junto con Global Citizen, busca recaudar fondos para el Fifa Global Citizen Education Fund, destinado a ampliar el acceso de niños y jóvenes a la educación y al fútbol en diferentes regiones del mundo.

Nueva etapa

Actor, músico y Host de televisión colombiano. Foto: Instagram: @jossenarvaezm

El actor y presentador colombiano Josse Narváez vuelve a darle protagonismo a una de las facetas que marcó el inicio de su carrera artística: la música. Aunque durante años el público lo identificó principalmente por sus trabajos en televisión y la presentación de programas, ha retomado con fuerza su proyecto como cantante. Está convencido de que este es el momento para desarrollar una propuesta más personal después de una trayectoria que comenzó desde su infancia en coros, agrupaciones musicales y escenarios, antes de consolidarse como actor.

En esta nueva etapa, el artista anunció que busca conectar con el público desde experiencias propias y una propuesta que combina el pop con sonidos contemporáneos, sin dejar de lado la sensibilidad que ha caracterizado sus anteriores lanzamientos musicales. Para Narváez, regresar a los estudios de grabación representa cerrar un ciclo pendiente y demostrar que la música nunca dejó de formar parte de su vida, sino que permaneció en pausa mientras construía una exitosa carrera en la televisión.

Perdió batalla legal

Esto se sabe de la batalla legal del príncipe Harry contra medio de comunicación del Reino Unido. Foto: Getty Images

El príncipe Harry sufrió un nuevo revés judicial en su batalla contra la prensa británica. El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales desestimó la demanda presentada por el duque de Sussex y otros seis denunciantes contra Associated Newspapers Limited, editora del Daily Mail y Mail on Sunday. La corte concluyó que no lograron demostrar que el grupo periodístico hubiera obtenido información sobre sus vidas privadas mediante métodos ilegales. La decisión pone fin a uno de los procesos más importantes impulsados por Harry en su cruzada contra los tabloides del Reino Unido.

Durante el juicio, Harry –junto con figuras como Elton John, David Furnish, Elizabeth Hurley, Sadie Frost, Simon Hughes y Doreen Lawrence– acusó al medio de recurrir a prácticas como interceptación de mensajes de voz, escuchas telefónicas, uso de investigadores privados y obtención fraudulenta de información. Sin embargo, el juez Matthew Nicklin concluyó que los demandantes no aportaron pruebas suficientes para sustentar esas acusaciones y rechazó la totalidad de las reclamaciones. Tras el fallo, el príncipe calificó la decisión como un “encubrimiento evidente”, mientras que Associated Newspapers celebró el veredicto como una “victoria contundente” para sus periodistas y la libertad de prensa.