El príncipe Harry y su familia se reunieron con el rey Carlos III: esto se sabe del encuentro

El rey Carlos III y su esposa, Camila, se reunieron este viernes con su hijo, el príncipe Harry, su esposa Meghan y sus dos hijos por primera vez en cuatro años, según informaron medios británicos.

El príncipe Harry no llevará a Meghan ni a sus hijos a Londres tras diez días de tensas discusiones. Esta sería la razón

La agencia de noticias PA y varios medios señalaron que la familia de Harry viajó desde un destino no especificado de Europa para el encuentro en Highgrove, la residencia privada de Carlos en el suroeste de Inglaterra.

Harry llegó al Reino Unido el lunes para participar en los actos que marcan la cuenta regresiva de un año para los Juegos Invictus del próximo año, el evento deportivo para veteranos heridos que él mismo fundó.

En un principio, estaba previsto que Meghan, su hijo Archie, de siete años; y su hija Lilibet, de cinco, no asistieran al viaje, al parecer porque se les negó protección policial. Sin embargo, el Palacio de Buckingham no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios realizada por la agencia AFP.

El príncipe llevaba varios años sin reunirse con la familia real. Foto: Getty Images

Harry y Meghan viven en California desde 2020, y los niños no veían a su abuelo desde 2022.

El martes, Harry y otras figuras de alto perfil perdieron una demanda contra el tabloide británico Daily Mail, al que acusaban de obtener información de manera ilegal.

Ahora deberá enfrentar otra audiencia judicial los días 29 y 30 de julio, en la que tanto él como los otros seis demandantes podrían ser obligados a asumir importantes costos legales.

Durante el proceso, el príncipe ofreció un emotivo testimonio. En el caso también participaron otras personalidades, como el cantante Elton John y la actriz Elizabeth Hurley, quienes acusaron a la editorial del tabloide de invadir su privacidad.

El príncipe Harry llegó al Reino Unido: se enfrentará a juicio contra reconocido medio de comunicación

Este proceso, el tercero y último impulsado por el duque de Sussex dentro de su prolongada batalla legal contra los tabloides británicos, ha tensado aún más su relación con la familia real.

Harry, de 41 años, también ha protagonizado otros litigios, entre ellos, el relacionado con su protección policial en el Reino Unido tras su salida de las funciones oficiales de la realeza hace seis años.

Harry y Meghan abandonaron el Reino Unido rumbo a Norteamérica en 2020, en medio de un fuerte conflicto con la familia real, que se agravó después de que el príncipe publicara sus memorias tituladas Spare.

Meghan Markle y el príncipe Harry. Foto: AFP

Posteriormente, Harry manifestó su deseo de reconciliarse con su padre.

Sin embargo, incluso antes de este viaje surgieron nuevos contratiempos. Algunos medios, citando fuentes cercanas al príncipe, aseguraron que se hospedaría en el Palacio de Buckingham, en Londres, pero el propio palacio desmintió esa información.

Según la institución, Harry no aceptó con suficiente anticipación la invitación para alojarse en la residencia oficial del monarca británico.

Desde hace años, Harry responsabiliza a la prensa por la muerte de su madre, la princesa Diana, quien falleció en un accidente automovilístico en París en 1997 mientras era perseguida por paparazzis.

*Con información de AFP.