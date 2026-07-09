¿MVP arreglado? El ‘confuso’ error de Bizarrap que sugeriría que el premio de Messi estaba planeado

El partido entre las selecciones de Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 continúa en el centro del debate público. Más allá del resultado deportivo que clasificó al equipo sudamericano, dos hechos extrafutbolísticos han concentrado la atención de los aficionados y los medios de comunicación: una declaración del productor musical argentino Bizarrap sobre la entrega del premio Most Valuable Player (MVP) a Lionel Messi, y las fuertes críticas del director técnico egipcio, Hossam Hassan, respecto al arbitraje del encuentro.

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Tras finalizar el compromiso en la ciudad de Atlanta, donde Argentina remontó un marcador adverso para imponerse 3-2, el reconocido productor musical Gonzalo Julián Conde, conocido artísticamente como Bizarrap, fue el encargado de otorgar el reconocimiento al jugador más valioso del partido a Lionel Messi.

Lionel Messi marcó el empate en Atlanta, cuando quedaban pocos minutos para el final. Foto: AP Photo/

En la entrevista posterior concedida a la cadena internacional DAZN, la periodista le consultó sobre sus impresiones al entregar el galardón. La respuesta del artista generó inmediatas interpretaciones en las plataformas digitales debido a un titubeo en su discurso:

“Me avisaron ayer que tenía que darle el premio y…”, expresó el productor antes de realizar una pausa. Posteriormente continuó: “…al que sea, quien sea, quien sea que sea el jugador del partido”.

El fragmento del video se difundió rápidamente en redes como X, TikTok e Instagram. Mientras un sector de los usuarios interpretó la interrupción como un supuesto indicio de que el ganador del premio ya estaba predeterminado antes del pitazo inicial, otros sectores defendieron la transparencia del acto, argumentando que el artista simplemente se refirió a que conocía su participación en el protocolo de entrega desde el día anterior, independientemente de quién resultara galardonado.

La situación sumó tensión debido al descontento de la delegación africana con el desarrollo del juego. Egipto, que lideraba el marcador por 2-0, terminó eliminado tras la remontada argentina. En la rueda de prensa oficial, el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, cuestionó de manera categórica el desempeño del juez central francés François Letexier y sugirió presiones externas.

“El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido, y por factores externos previos al encuentro. Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro”, afirmó Hassan, quien además criticó la ausencia de revisiones en el sistema de videoarbitraje (VAR) en jugadas clave del compromiso.

Hossam Hassan discute con el juez Francois Letexier, en medio del partido Egipto vs. Argentina del Mundial 2026 Foto: AP Photo/Erik S. Lesser

El entorno de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también afronta un panorama complejo de forma paralela al desarrollo del torneo. Según información publicada originalmente por el diario argentino La Nación y replicada por diversos medios internacionales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI mantienen una investigación preliminar sobre las operaciones financieras de la entidad deportiva en territorio estadounidense.

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De acuerdo con los reportes periodísticos, las indagaciones comenzaron durante el año 2025 y se centran en el rastreo de contratos comerciales internacionales y el flujo de fondos dentro del sistema bancario norteamericano, con el fin de examinar la regularidad de dichas transacciones.

Hasta el momento, las autoridades judiciales estadounidenses no han emitido cargos formales ni declaraciones públicas que vinculen estas revisiones administrativas con el desempeño de la selección de fútbol en el Mundial 2026.