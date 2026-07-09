Jugador de la Selección Colombia fue amenazado tras el Mundial 2026: no pudo volver al país

Parece que la mala costumbre sigue alrededor de la Selección Colombia y los sentimientos más allá de la rabia se dejan ver en las redes sociales. La situación escaló hasta el punto de que se registraron amenazas contra un jugador de la Tricolor tras la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026 en Canadá.

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La situación es compleja en el país, pues el principal objetivo era alcanzar los cuartos de final de la Copa del Mundo. Sin embargo, todo cambió tras la eliminación en los octavos de final ante Suiza, que mantuvo el 0-0 hasta el tiempo extra y se impuso 4-3 en la tanda de penaltis, resultado que le permitió avanzar a la siguiente instancia, donde enfrentará a la Argentina de Lionel Messi.

En medio del empate sin goles, en el minuto 114, cuando solo faltaban seis minutos para terminar el alargue, el atacante Jaminton Campaz tuvo la opción más clara de gol en el BC Place de Vancouver. Tras un error defensivo de Suiza, el jugador tuvo la posibilidad de marcar el 1-0, pero envió la pelota por encima del arco y desperdició una oportunidad para abrir el marcador.

Esta jugada fue el detonante para que los desadaptados aparecieran en las redes sociales y le lanzaran amenazas a él y su familia. El extremo de Rosario Central de Argentina se pronunció y fue cuestión de tiempo para que le cayeran los mensajes temerarios.

Jaminton Campaz amenazado tras la eliminación del Mundial 2026 Foto: Redes sociales

Una cosa es señalar, hacer la crítica y hasta exponer su enojo, incluso lanzar memes en medio de la tristeza; otra muy diferente es amenazar con su vida por una jugada de gol que nada garantiza que, si fuera otro jugador, hubiera sido gol.

Jaminton Campaz no pudo volver a Colombia

“Desde niño soñé con defender los colores de Colombia, escuchar el himno, representar a millones de personas y marcar un gol en un Mundial. Hoy solo puedo darle gracias a Dios por permitirme cumplir ese sueño. Son recuerdos que llevaré conmigo para siempre”, manifestó Jaminton Campaz en sus redes sociales.

Tras este mensaje, se conoció que el jugador habría recibido amenazas, por lo que no regresó a Colombia con el resto de la delegación. Campaz no abordó el vuelo con destino a Bogotá desde Vancouver y restringió los comentarios en sus publicaciones. La situación fue comentada por el periodista Camilo Pinto en la red social X.

Posteo de Camilo Pinto Foto: X

“Qué asco algunos fanáticos que quieren hacer vivir lo que ya se vivió en el 94 con Andrés (Escobar). ¿Y qué culpa tiene la hija de cinco años del jugador? Imbéciles”, publicó en sus redes sociales, junto con imágenes que muestran los mensajes contra Campaz.

Ante este panorama, el jugador viajará directamente a Argentina para unirse a los trabajos con Rosario Central, aunque no se descartan posibles ofertas de otras ligas.