España vs. Bélgica: pronóstico de la inteligencia artificial, con marcador y clasificado a semifinales del Mundial

España y Bélgica jugarán este viernes, 10 de julio, en Los Ángeles y por los cuartos de final del Mundial 2026. Quien gane, clasificará a semifinales y allí se verá contra la poderosa selección de Francia, que arriba tras eliminar a Marruecos.

Inteligencia artificial pronosticó quiénes serán los semifinalistas del Mundial: anticipó sorpresas

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La inteligencia artificial pronosticó que España clasificará a semifinales, venciendo a Bélgica, pero no sería un partido sencillo. De hecho, la roja no la tendría para nada fácil contra su homónimo europeo.

Inteligencia artificial: España 1 - 1 Bélgica (gana España en penales)

“Este cruce promete ser el más estratégico y cerrado de los cuartos de final, enfrentando el juego de posesión español contra la verticalidad belga que viene de golear a Estados Unidos. España ha mostrado un control absoluto del medio campo en sus últimos encuentros y un desgaste controlado, mientras que Bélgica tiene un poder de contragolpe letal que forzará el empate en los 120 minutos. En la tanda de penales, la mayor frescura mental y la frialdad de los cobradores españoles terminarán sellando el boleto a semifinales”.

España, una de las favoritas, sufriría ante Bélgica pero clasificaría a semifinales del Mundial 2026, según la IA. Foto: FIFA via Getty Images

Bajo la lógica de la IA, España avanzaría a semifinales y jugaría la ronda de mejores cuatro contra la Francia de Mbappé. Dicho encuentro, entre la roja y les bleus, se llevaría a cabo el martes 14 de julio en Dallas.

El sueño de Gavi en el Mundial: “Un gol de chilena ante Messi en la final”

Gavi tiene licencia para imaginar. “Un gol de chilena ante Messi en la final”, desveló el centrocampista español sobre qué sueña en el Mundial, este jueves en la víspera de jugar los cuartos ante Bélgica.

“Son sueños, ojalá se cumplan...”, añadió entre las risas de los periodistas.

El centrocampista del Barcelona compareció en zona mixta antes del último entrenamiento en las instalaciones de Los Angeles Galaxy.

Titular en el desabrido debut ante Cabo Verde (0-0), Gavi perdió su puesto en el once ante Álex Baena, afianzado en un equipo español que va de menos a más en este Mundial.

“Lo más importante es el grupo. Estar todos juntos. Desde que el míster debutó en la absoluta (2023), casi es el mismo grupo. Ganamos la Liga de Naciones, Eurocopa, llegamos a la final de la Liga de Naciones y cuartos del Mundial”, enumeró Gavi.

“Esto es partido a muerte. Así que lo importante es que estemos todos juntos, todos unidos y seguro que irán bien estos partidos”, dijo.

Pablo Gavi ya sueña en grande con España en este Mundial 2026. Foto: Anadolu via Getty Images

“Al final la gente a lo mejor piensa que Bélgica va a ser un rival más fácil que Portugal (el adversario de octavos), pero no lo creo. Va a ser igual o más difícil y espero, que el equipo esté mentalizado, que tenga las cosas claras y seguro que irá bien”, continuó.

*Con información de AFP.