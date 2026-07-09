Luto en el ciclismo colombiano: murió el rey de la Vuelta a Colombia, Rafael Antonio Niño

Luto en el ciclismo colombiano tras la muerte de una leyenda del deporte de Colombia. Rafael Antonio Niño falleció en la ciudad de Tunja debido a un problema pulmonar. Tuvo una carrera llena de gloria y se le considera un pionero de las bielas por las vías del país.

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‘El niño de Cucaita’ como era conocido, mantiene su nombre en lo más alto de la Vuelta a Colombia, la competencia ciclista número uno y más tradicional del país. Y cuenta con su récord vigente, además de tener en su palmarés cinco títulos del Clásico RCN.

Es una leyenda de la década del 70 del ciclismo nacional, cuando se peleaba contra muchas adversidades: Vías en mal estado, poco presupuesto para el deporte, deficiente desarrollo tecnológico y apenas se miraban apoyos de la empresa privada. Un prodigio que abrió las puertas y le mostró el camino a muchos de sus antecesores.

Durante su etapa como deportista, Rafael Antonio Niño consiguió seis títulos de la Vuelta a Colombia, récord que nadie ha podido ni siquiera igualar, y sostiene como el rey de esta competencia a medida que avanzan los años. Sus logros en la competencia más representativa del país los obtuvo en 1970, 1973, 1975, 1977, 1978 y 1980.

Rafael Antonio Niño Munévar, una de las máximas leyendas del deporte nacional y uno de los corredores más importantes en la historia del ciclismo colombiano. Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

Por si fuera poco, su palmarés muestra que dominó el Clásico RCN en cinco ocasiones: 1971, 1972, 1973, 1975 y 1976, siendo la segunda competencia a nivel nacional y donde también parece que irá lejos su número uno. Ni siquiera ciclistas como Óscar Sevilla y Luis Herrera lo pudieron alcanzar.

Rafael Antonio Niño falleció en Tunja

El periodista especializado, Héctor Urrego, adelantó el fallecimiento de Rafael Antonio Niño en la ciudad de Tunja, en el departamento de Boyacá, a sus 76 años de edad, debido a un problema pulmonar.

Rafael Antonio Niño, leyenda del ciclismo colombiano. Foto: Colprensa

De esta manera, el ciclismo llora una baja más que lamentable que está escrito con páginas de oro en el deporte nacional. Por ahora, no se ve algún prodigio que pueda y quiera superar los números y las hazañas de Rafael Antonio en la Vuelta a Colombia y Clásico RCN.

Otra de sus gestas en su palmarés muestra que Rafael Antonio Niño fue el primero en ganar la Vuelta a Colombia y la Vuelta a la Juventud en un mismo año (1970).

Monumento en honor a Rafael Antonio Niño, un ciclista cucaitense que compitió en la década de 1970. Foto: Cortesía - Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)

Ya en la década de los 80, fue un director técnico destacado del equipo Café de Colombia en las competencias de Europa. Su monumento se puede ver en el municipio de Cucaita, Boyacá, su pueblo natal.