Caos absoluto en la etapa 4 del Tour de Francia 2026: así les fue a los cinco colombianos

Día movido en el Tour de Francia 2026 con cambios importantes en la clasificación general. Tadej Pogačar dejó de ser el líder de manera transitoria y los colombianos se la tuvieron que rebuscar para no alejarse de los favoritos.

El recorrido de la etapa 4, a pesar de no contar con grandes exigencias en la montaña, sí marcó a varios en sus piernas, que sufrieron para pasar los dos puertos de segunda categoría.

Tour de Francia 2026: las 21 etapas y los colombianos en competencia

Nuevo líder en el Tour de Francia: clasificación general con Tadej Pogačar perdiendo puestos

Al término de los 181,9 km, Mads Pedersen se quedó con el triunfo en un remate a la velocidad, donde llegaron 10 ciclistas, pero ganó el de Dinamarca.

Fernando Gaviria, único especialista cafetero en las llegadas de este tipo, no apareció en el embalaje final. Los primeros 15 lugares de la clasificación de la etapa 4 fueron para europeos y dos norteamericanos.

Clasificación de la etapa 4

1. Mads Pedersen (DEN/Lidl-Trek) - 4:10:45.

2. Quinn Simmons (USA/Lidl-Trek) - m. t.

3. Raúl García (ESP/Movistar) - m. t.

4. Marco Frigo (ITA/NSN Cycling) - m. t.

5. Ramses Debruyne (BEL/Alpecin-Premier Tech) - m. t.

6. Kévin Vauquelin (FRA/Netcompany-Ineos) - m. t.

7. Sean Quinn (USA/EF Education-EasyPost) - m. t.

8. Torstein Træen (NOR/Uno-X Mobility) - m. t.

9. Pablo Castrillo (ESP/Movistar) - m. t.

10. Mathias Vacek (CZE/Lidl-Trek) - m. t.

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90. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 12′59″.

101. Sergio Higuita (XDS Astana), a 12′59″.

102. Harold Tejada (XDS Astana), a 12′59″.

117. Einer Rubio (Movistar Team), a 12′59″.

166. Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA), a 22′08″.

Tour de Francia 2026 — Etapa 4

Para los colombianos, el saldo del cuarto día no fue el más favorable. Bernal fue el mejor ubicado en el puesto 90, a más de 12 minutos del vencedor de la fracción.

Pegado al de Zipaquirá llegaron los demás escarabajos, que tuvieron el mismo tiempo del corredor del Netcompany Ineos.

Fernando Gaviria fue el de menor rendimiento, pues pasó la meta fuera de los 150 primeros, a más de 22 minutos de Pedersen, con quien se esperaba que peleara por el triunfo.

Líderes del Tour

Movida primera semana

Apenas cuatro días ha tenido el Tour de Francia 2026, pero ya se ha visto acción fuerte en el pelotón. Los llamados a tomar los primeros lugares gozaron y sufrieron; los colombianos se han ido acomodando y próximamente la montaña los pondrá a todos en el lugar que merecen.

Para este miércoles, 8 de julio, se espera una fracción llana, sin sobresalto alguno de ascensos. Se disputarán los 158,3 km que hay entre Lannemezan y Pau, donde la constancia será la clave para triunfar. En la meta, los llamados a ser protagonistas van a ser nuevamente los velocistas.

Tadej Pogačar con Jonas Vingegaard, líder y colíder del Tour de Francia 2026 tras tres etapas. Foto: Getty Images

Un día después de esa jornada “tranquila” aparecerá otra vez la montaña. En Gavarnie-Gèdre, el pelotón se enfrentará a una nueva subida final, de segunda categoría, con 18,7 km y 3,7 % de ascenso estimado.

Previo a eso, la etapa muestra que habrá dos máximas exigencias de primera y fuera de categoría, respectivamente. Esos serán los momentos claves del día; si se superan, ampliarán las chances de victoria en el último ascenso, algo más amigable.