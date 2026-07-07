Egan Bernal dio su pronóstico para Suiza vs. Colombia: habló del Mundial en el Tour de Francia

Egan Bernal está representando a Colombia en el Tour de Francia 2026, pero también vive como hincha los octavos de final del Mundial 2026. Antes de tomar la partida en la cuarta etapa, el cicilista zipaquireño dio su pronóstico del partido de Suiza vs. Colombia.

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“Creo que van a ganar 2-0″, dijo Egan en un video publicado por la cuenta oficial del Tour. “Les deseo buena suerte y les digo que estamos todos orgullosos de ellos”, declaró.

El ciclista zipaquireño luce la camiseta de Colombia como campeón nacional de ruta y marcha en el puesto 21° de la clasificación general. Su trabajo en esta edición es apoyar a Thymen Arensman en las etapas de montaña y buscar alguna victoria en la fuga.

El lunes intentó meterse a la escapada, pero sufrió un pinchazo en pleno ataque y tuvo que apretar el freno para cambiar de bicicleta. Egan Bernal no estaba en los planes para disputar el Tour de Francia; sin embargo, cuestiones de última hora obligaron al Netcompany Ineos a cambiar su calendario.

Las sensaciones en la escuadra británica son aceptables. El sábado estuvieron a punto de ganar la contrarreloj por equipos, el domingo tuvieron a Egan vestido de verde y el lunes se intentaron prender a la fuga sin mayor éxito.

Arensman es su mejor ciclista en la clasificación general, con dos minutos de diferencia respecto a Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard.

La idea es meterse al ‘Top 10′ y permanecer ahí hasta la última semana. Egan tiene libertad de buscar victorias de etapa, pero es una pieza fundamental para el marcaje de los favoritos y poner el ritmo en las jornadas de montaña.

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Además del ‘joven maravilla’, la delegación colombiana tiene otros cuatro representantes: Sergio Higuita (XDS Astana), Harold Tejada (XDS Astana), Einer Rubio (Movistar Team) y Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA).

Nairo Quintana no asistió por temas de calendario. El corredor boyacense, que está disputando su última temporada como profesional, le apunta a estar en la Vuelta a España y cerrar con broche de oro su larga trayectoria en la máxima categoría del ciclismo mundial.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany Ineos. Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Cuándo y a qué hora juega la Selección Colombia contra Suiza?

La cuarta etapa del Tour de Francia terminará justo a tiempo para que los ciclistas colombianos puedan ver a la Tricolor. El partido de Suiza vs. Colombia está programado para las 3:00 de la tarde (hora de Colombia) en el Estadio BC Place de Vancouver (Canadá).

El ganador de este compromiso clasificará a cuartos de final y estará entre las mejores ocho selecciones del Mundial 2026.