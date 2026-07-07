Imer Machado es noticia en el fútbol colombiano: anunció su decisión oficial y definitiva

Imer Machado no continuará siendo el director de la comisión arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Hace unos días presentó su renuncia y fue reemplazado en el cargo, razón por la que no hizo parte de la capacitación que se llevó a cabo en Bucaramanga.

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En principio se hablaba de una incapacidad por problemas de salud, sin embargo, en el interior de la comisión ya había rumores sobre su salida.

Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo, terminó de confirmar la renuncia de Machado y quiénes serán los nuevos encargados del arbitraje en el fútbol colombiano.

“Ayer en plena transmisión de Portugal vs. España me llegó la noticia oficial de la renuncia de Imer Machado”, indicó en su columna de Palabras Mayores.

Vélez tenía conocimiento de este caso desde el pasado 26 de junio, sin embargo, estuvo esperando que se confirmara para anunciarlo en televisión nacional. Una fuente no divulgada le informó que Imer Machado iba a salir de la comisión arbitral.

Este sería el nuevo director de la comisión arbitral

“El señor Imer Machado ya no es el director del arbitraje nacional. Están camuflando dicha decisión con una operación de rodilla que lo tiene incapacitado, pero luego de su recuperación ya no hará parte de la comisión técnica ni en ningún departamento de la Federación Colombiana de Fútbol”, fue el mensaje que recibió en su cuenta de X.

Según la información que le llegó a Carlos Antonio Vélez, la dirección de la comisión arbitral quedará en manos de Sebastián Restrepo, quien se desempeñaba como director del VAR.

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El experimentado periodista reveló un texto que escribió al respecto y que no quiso publicar mientras confirmaba la información. “Si eso llegara a suceder sería una derrota grande para el presidente Jesurún y demuestra que el régimen es colegiado y no presidencial”, dice un fragmento.

“No lo puse porque empecé a corroborar y me di cuenta que todo el mundo andaba de fiesta con la Selección. No pude tener contacto con ninguno. Pese a que escribí no recibí respuesta porque todos andaban en otras cosas”, agregó.

Imer Machado era el director de la Comisión técnica de árbitros de la Federación Colombiana de fútbol, ente que rige el arbitraje nacional. (COLPRENSA / FOTOS LUIS EDUARDO NORIEGA). Foto: COLPRENSA

Carlos Antonio dio su opinión sobre el cambio de mando, luego de la salida de Imer Machado. “Es una magnífica noticia para todos, qué pena con don Imer, pero su gestión no fue buena”, declaró.

“Hace rato el comité ejecutivo de la Federación le dijo al presidente Jesurún que había que cambiarlo y lo dilató porque no le encontraba reemplazo”, apuntó.

Sobre el nombramiento de Sebastián Restrepo como su reemplazo, declaró: “No tengo el gusto de conocerlo. Ojalá tenga mejores formas de administrar la cosa arbitral, diferentes a las de Imer que fracasaron estruendosamente”.