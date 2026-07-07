DT de Bélgica habló con Folarin Balogun: reveló qué se dijeron sobre la polémica tarjeta roja

Bélgica dio el golpe sobre la mesa y eliminó a Estados Unidos del Mundial 2026. Los diablos rojos opacaron completamente a su rival con una goleada construida por los tantos de Charles de Ketelaere (2), Hans Vanaken y Romelu Lukaku.

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Folarin Balogun fue titular luego de la decisión tomada por el comité disciplinario de la FIFA, pero no pudo evitar la eliminación de su país.

Finalizado el compromiso habló con Rudi García, técnico de Bélgica, y le expresó sus sensaciones por toda la polémica que se armó tras la llamada de Donald Trump a Gianni Infantino y la expulsión que le perdonaron.

“Vino a hablar conmigo. Me gustó mucho eso. No es su culpa; no es a él a quien hay que culpar, eso es lo que le dije. Aprecio mucho la intención con la que vino a verme. Aprecio a este jugador”, dijo García en rueda de prensa.

“Es un delantero realmente interesante, pero esta noche no tenía dudas de que nuestra pareja de centrales, Brandon Mechele y Nathan Ngoy, eran capaces de controlarlo bien, y eso es lo que hicieron”, agregó.

Así fue el partido de Folarin Balogun

Rescatado de entre los muertos tras una llamada de Donald Trump, Folarin Balogun estuvo inquieto y activo en el ataque de Estados Unidos. Pero no pudo evitar que Bélgica despachara 4-1 a los anfitriones del Mundial 2026 en los octavos de final.

El delantero estadounidense se convirtió involuntariamente en la manzana de la discordia entre la FIFA y buena parte del mundo del fútbol, luego de que fuera habilitado a jugar el choque de octavos pese a haber sido expulsado en la ronda anterior.

Países clasificados y eliminados en octavos del Mundial 2026, tras los partidos del 6 de julio

Pero su situación, que ha indignado incluso a las altas esferas políticas de Europa, pareció no afectar su rendimiento durante el encuentro en el que el Team USA fue eliminado.

Balogun, de 25 años, fue titular en el once de Mauricio Pochettino y contribuyó a que su selección igualara parcialmente la pizarra. Desafortunadamente para él, Bélgica estaba en una noche soñada y pasó derecho con tres goles más.

Folarin Balogun reacciona tras la derrota de Estados Unidos contra Bélgica. Foto: AP Photo/Ted S. Warren

FIFA firmó un precedente

Su caso desafió el histórico reglamento del deporte más popular, que priva automáticamente del juego siguiente a un jugador que sea expulsado.

“Teníamos realmente mucha rabia”, dijo el capitán belga, Youri Tielemans. “Dijimos que teníamos que hablar en el campo. Eso es lo que hicimos hoy”.

El domingo la comisión de disciplina de la FIFA conmutó la suspensión, sin que hasta ahora se conozcan los argumentos. Y el atacante del Mónaco fue de la partida ante Bélgica, que había mostrado su enfado por insólita determinación.

“Nuestro desempeño no se vio afectado (por el caso)”, dijo Pochettino tras la eliminación. “Si tienes disponible a Balogun, porque el comité disciplinario de la FIFA te permite contar con el jugador, no hay problema”.