Estados Unidos vuelve al ‘soccer’ y sufre consecuencias tras el caso Balogun: Bélgica respira en el Mundial

En un duelo envuelto en polémica por la participación del delantero Folarin Balogun, la Selección Bélgica arrolló 4-1 a Estados Unidos en Seattle y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde se medirá contra España.

Para Cristiano Ronaldo, la Eurocopa vale lo mismo que una Copa del Mundo: palabras resuenan en su despedida

Mbappé señala a senadora paraguaya tras la victoria ante Francia: la acusa de racismo y habrá acciones legales

El Team USA alineó de inicio a su goleador Balogun, a quien la FIFA permitió jugar pese a que fue expulsado en la ronda anterior, pero fue superado desde el inicio por una Bélgica muy motivada que le asestó una dolorosa goleada frente a la mirada en el palco de Gianni Infantino.

La eliminación de Estados Unidos, que sigue a las de México y Canadá también en octavos de final, deja al Mundial 2026 sin ninguna de las tres selecciones anfitrionas y la Concacaf sale de competencia.

Tras 24 horas de una controversia que traspasó las fronteras del fútbol, la presencia sobre el césped de Balogun tuvo el efecto contrario al esperado por Estados Unidos.

Los locales fueron pequeños ante la furiosa salida de los ‘Diablos Rojos’ e incluso se dispararon en el pie con un error en la salida del arquero Matt Freese que permitió a Bélgica avanzarse en el 3-1. Errores de colegio que hacían pensar que Estados Unidos volvió al ‘soccer’ tras las muestras de fútbol que había mostrado en la fase de grupos.

Jugadores de la Selección de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, asistió desde el palco de Seattle a un juego completamente marcado por una insólita decisión de su organismo, que dejó en suspenso la sanción de un partido a Balogun por la tarjeta roja que vio en los dieciseisavos de final sin justificar la decisión y después de recibir una petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Bélgica a cuartos de final

Por otra parte, Bélgica, que pugnó en los despachos para que se mantuviera la sanción a Folarin, se cobró una dulce revancha sobre el césped con un triunfo que lo coloca en el camino de España, con la que chocará en Los Ángeles por un cupo a semifinales.

La presencia de Balogun no fue la única sorpresa de las alineaciones en Seattle, ya que Bélgica sacudió su once dejando en el banco a Kevin de Bruyne y Jeremy Doku.

Cruces confirmados, hasta ahora, en cuartos del Mundial 2026

Francia vs. Marruecos

España vs. Bélgica

Noruega vs. Inglaterra

Falta una sola llave por confirmar. Se definirá del ganador entre Suiza vs. Colombia y Argentina vs. Egipto.