Suiza vs. Colombia: pronóstico de la inteligencia artificial con resultado y clasificado a cuartos del Mundial 2026

Este martes, 7 de julio, la Selección Colombia se juega el partido más importante de su historia reciente. Frente a Suiza, el combinado patrio buscará igualar su mejor participación en un Mundial (cuartos de final).

Dicha gesta ya la logró en 2014, cuando pasó de fase de grupos, avanzó a octavos y se quedó en la instancia de cuartos ante el equipo local de esa edición: Brasil.

FIFA le ordenó dos cambios a Colombia para su partido ante Suiza: llegó la notificación oficial

Desde esa oportunidad al combinado colombiano le quedó un sinsabor. El equipo, dirigido en ese entonces por José Pékerman, pudo haber aspirado a más, pero la local, con un arbitraje polémico, acabó quedándose con el cupo a la siguiente ronda.

Ahora, bajo la batuta de Néstor Lorenzo, el plantel patrio busca escribir una nueva página de su historia. Su rival de turno es complejo, tiene algunas figuras que lo integran, y obligará a la Tricolor a sacar lo mejor de sí.

James Rodríguez es el volante creativo de la Selección Colombia. Foto: AFP

En la previa hay mucha tensión por lo que pueda pasar; también hay confianza por el crecimiento que se le ha visto al seleccionado cafetero. De momento, Colombia no sabe lo que es perder: le plantó cara a Portugal y ganó bien contra Uzbekistán, RD Congo y Ghana.

Así las cosas, se cree que el triunfo ante los suizos es posible, pronóstico que avala la inteligencia artificial tras consultarla en las últimas horas.

IA apunta a triunfo de la Tricolor

Según ChatGPT, Colombia logrará una victoria por la mínima diferencia. Además, la IA apuntó que habrá goles de ambos bandos y que, después de varios partidos con una sequía anotadora, Luis Díaz podría volver a celebrar. El otro tanto del cuadro nacional sería obra del buen volante Jhon Arias.

Luis Díaz volvería al gol frente a Suiza, según la IA. Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell

Así fue el pronóstico de la inteligencia artificial para Suiza vs. Colombia:

Marcador final: Colombia 2-1 Suiza

Anotadores: por Colombia, Luis Díaz (min. 34) y Jhon Arias (min. 61); por Suiza, Breel Embolo (min. 79).

“Figura del partido: Luis Díaz, desequilibrando por la banda izquierda y participando en los dos goles”, señaló ChatGPT sobre la influencia del guajiro en los octavos de final.

¿Colombia puede convocar un reemplazo para Jhon Córdoba? Esto dice el reglamento de la FIFA

Néstor Lorenzo al mando

El manejo que le ha dado el argentino al plantel que tiene a su disposición es de destacar. Para el juego ante Suiza solo tendrá una baja, que será definitiva para el resto de la Copa del Mundo: Jhon Córdoba.

Este delantero, que milita en Rusia y fue inicialista en el partido de dieciseisavos de final contra Ghana, sufrió una grave lesión. El diagnóstico fue un desgarro en el aductor que lo aleja de las canchas hasta cuatro semanas.

Jhon Córdoba se perderá el resto del Mundial 2026. Foto: AP Photo/John Locher

En su lugar estará como 9 neto Luis Javier Suárez, goleador de la liga de Portugal que no ha logrado llevar su rendimiento de club a la Tricolor.

El resto de los jugadores, tanto suplentes como titulares, está en óptimas condiciones, lo cual da un parte de tranquilidad de cara al partido que se va a dar en Vancouver, Canadá.