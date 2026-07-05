La Fifa confirmó a través de sus canales oficiales que el juez central salvadoreño Iván Barton será el encargado de dirigir el próximo compromiso de la Selección Colombia en la Copa del Mundo.

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Barton asumirá el control de las acciones en el partido de octavos de final, registrando así su tercera aparición como árbitro principal en lo que va del torneo de 2026. Anteriormente, el colegiado centroamericano estuvo al frente de los encuentros entre Japón contra Suecia y Turquía frente a Paraguay.

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Durante el partido de la selección paraguaya, Barton aplicó por primera vez la nueva normativa de la federación internacional sobre hablar con la boca tapada en el terreno de juego.

El árbitro salvadoreño expulsó al mediocampista Miguel Almirón por cubrirse la boca al dirigirse a un adversario, convirtiéndose en el primer antecedente disciplinario bajo esta regla, conocida como ‘Ley Vinicius’. El juez obtuvo su escarapela internacional de la Fifa en 2018 y cuenta con experiencia previa en el Mundial de Catar 2022, donde dirigió los siguientes partidos:

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Alemania vs. Japón (Fase de Grupos)

(Fase de Grupos) Brasil vs. Suiza (Fase de Grupos)

(Fase de Grupos) Inglaterra vs. Senegal (Octavos de Final)

Árbitros del partido Colombia vs. Suiza

Ronda: Octavos de final.

Fecha: 7 de julio, 3 de la tarde, hora Colombia.

Lugar: BC Place, Vancouver, Canadá.

Árbitro: Iván Bartón, El Salvador.

Árbitro asistente 1: David Morán El Salvador.

Árbitro asistente 2: Antonio Pupiro, Nicaragua.

4.° árbitro: Katia García, México.

Árbitro asistente de reserva: Sandra Ramírez, México.

Para el compromiso en territorio canadiense, la organización del campeonato designó un cuerpo arbitral integrado en su totalidad por representantes de la confederación de Centroamérica y Norteamérica.

Los salvadoreños David Morán e Iván Barton compartirán funciones en la banda junto al nicaragüense Antonio Pupiro, quien actuará como segundo asistente. El grupo se completará con las juezas mexicanas Katia García, asignada como cuarta árbitra, y Sandra Ramírez, como asistente de reserva.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 95 and 96 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 5, 2026

La conformación de esta terna representa una variación para el equipo colombiano, que en las jornadas anteriores de la fase de grupos y dieciseisavos de final había sido dirigido por jueces europeos y australianos.

El encuentro de eliminación directa se llevará a cabo el próximo martes 7 de julio a las 3:00 de la tarde, hora de Colombia. El escenario designado para este compromiso es el estadio BC Place, ubicado en la ciudad de Vancouver, Canadá.

Historial entre las selecciones de Colombia y Suiza

El enfrentamiento definirá al penúltimo clasificado a la ronda de los ocho mejores del torneo, instancia a la que el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo busca acceder por segunda vez en su historia.

𝗣𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗼 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 🔜🇨🇭



Octavos de Final Copa Mundial de la FIFA 2026 🏆#ConOrgulloColombiano pic.twitter.com/pZzrghGiLl — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 4, 2026

Los registros de la Fifa muestran un único antecedente entre ambas escuadras en el marco de la máxima cita del fútbol masculino, disputado el 26 de junio de 1994. En esa oportunidad, el equipo sudamericano venció al conjunto europeo con un marcador de dos goles a cero.

Las anotaciones de ese compromiso, válido por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos 1994, fueron obra de Hernán Gaviria y Harold Lozano.

A diferencia de la actualidad, donde ambas selecciones disputan una llave de eliminación directa, el partido de 1994 se jugó con la delegación colombiana previamente eliminada del certamen.