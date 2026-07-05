¿Colombia puede convocar un reemplazo para Jhon Córdoba? Esto dice el reglamento de la FIFA

Jhon Córdoba está lesionado y se perdería lo que resta del Mundial 2026. El delantero chocoano pidió el cambio en el partido contra Ghana, luego de sentir un pinchazo en la pierna izquierda cuando solo habían transcurrido seis minutos del primer tiempo.

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La Selección Colombia no ha publicado ningún comunicado oficial sobre la situación de Córdoba, pero su presencia contra Suiza está prácticamente descartada.

Lo más seguro es que no se recupere a tiempo para volver a jugar en el Mundial y será una baja sensible en la nómina titular de Néstor Lorenzo.

Su reemplazo en el campo de juego apunta a ser Luis Javier Suárez, que fue una de las figuras del partido frente a Ghana en Kansas City. La otra alternativa para el puesto de delantero centro será Juan Camilo Hernández, jugador pereirano del Real Betis.

Jhon Córdoba, en el suelo durante Colombia vs. Ghana. Foto: AP Photo/Jeff Roberson

Puesto perdido para Colombia

Lo más preocupante es que la Selección Colombia ya no puede reemplazar el lugar de Jhon Córdoba, aún cuando se demuestre que su lesión es tan grave como parece.

“Solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA 26. Toda excepción deberá contar con la aprobación de la FIFA. La federación participante deberá nombrar al sustituto e informar a la FIFA al respecto”, apunta el artículo 24 del reglamento.

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Los únicos convocados que se pueden reemplazar en cualquier momento son los tres arqueros, caso que no aplica para la Selección Colombia. “Un guardameta de la lista definitiva podrá ser sustituido por otro de la lista provisional en caso de lesión o enfermedad grave en cualquier momento de la fase final”, dice la regla.

Ahora mismo se está discutiendo si Jhon Córdoba permanece concentrado con la Tricolor en Vancouver, o es desafectado de los trabajos con el resto del equipo.

Los jugadores de Krasnodar se encuentran en vacaciones tras terminar la temporada en la Liga Premier de Rusia y Córdoba podría viajar a Colombia para iniciar el proceso de recuperación acompañado de sus familiares y amigos.

¿Cuándo juega Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026?

El próximo partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026 quedó programado para el próximo martes, 7 de julio, a las 3:00 de la tarde (COL). Dicho compromiso será contra la selección de Suiza y se disputará en el Estadio BC Place de Vancouver (Canadá).

El ganador de esa serie enfrentará en cuartos de final a Argentina o Egipto, que disputarán su serie ese mismo día en Atlanta.