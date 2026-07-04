Confirman el parte médico de Jhon Córdoba: la Selección Colombia tomaría decisión final

El delantero de la Selección Colombia, Jhon Córdoba, abandonó por lesión el terreno de juego durante el partido frente al combinado de Ghana jugado el día de ayer, viernes 3 de julio, en el estadio de Kansas City, Misuri, Estados Unidos. El suceso ocurrió en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, obligando al cuerpo técnico a realizar una sustitución preventiva.

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Las alarmas en el cuerpo médico de la delegación nacional se encendieron en el minuto 8 del encuentro, cuando el atacante del Krasnodar de Rusia manifestó molestias físicas en uno de sus muslos.

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Tras el retiro de Córdoba, el atacante Luis Suárez asumió la posición en el frente de ataque y registró una participación clave en el esquema ofensivo. Suárez asistió al volante Jhon Arias para anotar el único gol del compromiso, asegurando la clasificación de Colombia a los octavos de final del torneo.

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En 7 minutos de partido con Ghana, Jhon Córdoba sintió una molestia muscular y debió pedir el cambio.



En su lugar ingresó Luis Suárez.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sQPl7Z9wi1 — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

A pesar del avance de ronda, el estado de salud de Córdoba genera incertidumbre en el entorno de la delegación debido a los antecedentes médicos que el futbolista arrastraba antes del certamen.

Reporte periodístico sobre la gravedad de la lesión

El periodista René Wehdeking, encargado de la cobertura de la Selección Colombia para la cadena Win Sports, reportó un panorama complejo para la continuidad del delantero.

Wehdeking informó que, según las evaluaciones iniciales, es muy probable que Jhon Córdoba no vuelva a tener minutos de competencia en lo que resta de la Copa del Mundo. La gravedad de la lesión sería tal que impediría una recuperación médica que le permita al delantero ver minutos dentro de los próximos partidos de la Tricolor.

¡ARRIBA LA SELE! Centro de Luis Suárez y definición de primera de Jhon Arias para el 1-0 de Colombia contra Ghana.



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Ante este escenario, la Federación Colombiana de Fútbol evalúa el futuro del atacante junto al director técnico Néstor Lorenzo para determinar el futuro del futbolista en la concentración. Las directivas analizan si el jugador es desconvocado para regresar a su club en Rusia o si permanece con el grupo en Norteamérica.

Mantenerlo en la concentración permitiría que los especialistas de la selección nacional sigan de cerca su evolución física y manejen una eventual recuperación a largo plazo.

Restricciones del reglamento y próximo partido ante Suiza

El reglamento de la Fifa para la Copa del Mundo de 2026 establece limitaciones estrictas respecto a las modificaciones en las plantillas oficiales tras el inicio del certamen.

📋 ¡𝗟𝗼𝘀 𝟮𝟲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗖𝗢𝗡 𝗢𝗥𝗚𝗨𝗟𝗟𝗢 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗜𝗔𝗡𝗢!



𝗘𝗹𝗹𝗼𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝗲𝗹𝗲𝗴𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗡𝗲́𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼, 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗻𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲 🇺🇸🇲🇽🇨🇦… pic.twitter.com/nUfoteMbyS — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 25, 2026

Dentro de los estatutos se estipuló que los cambios en la convocatoria solo se permiten hasta 24 horas antes del partido de debut de cada selección. Por esta razón, Colombia no podrá inscribir a un reemplazo y afrontaría el resto del torneo únicamente con Juan Camilo Hernández y Luis Suárez en esa posición.

La delegación colombiana prepara su viaje a la ciudad de Vancouver, sede del próximo compromiso de la fase de eliminación directa. La Selección Colombia jugará los octavos de final contra el combinado de Suiza el próximo martes 7 de julio a las 3:00 de la tarde.

Hasta el momento, la afición y los medios de comunicación se encuentran a la espera del reporte médico oficial que expida la federación para confirmar el diagnóstico definitivo de Córdoba.